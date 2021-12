A Teatro ospite la danza

Torna sul palcoscenico la danza giovedì 30 dicembre alle ore 20.30 nella splendida cornice del Teatro Mario del Monaco di Treviso. In scena un nuovo spettacolo coordinato da Ornella Camillo e Anna Martinelli, presidenti di Progetto Danza Treviso, con la collaborazione del Comune di Treviso ed il contributo di Banca Mediolanum, che vedrà come protagonisti 30 giovani ballerini di due realtà d’eccellenza rinomate su tutto il territorio nazionale: IlBalletto-GruppoJuniorVeneto, diretto da Susanna Plaino, e Venezia Balletto Junior diretto da Sabrina Massignani. Due scuole che sono state trampolino di lancio per numerosi ballerini che oggi sono impegnati in prestigiose compagnie di danza in tutto il mondo.

Sul palcoscenico un programma vario e coinvolgente che spazia da variazioni dal repertorio classico di Vasilij Vajnonen e Marius Petipa a coreografie contemporanee e neo-classiche di Sabrina Massignani, Susanna Plaino, Thiago Bordin, Sasha Riva, Claudio Scalia e Matteo Zamperin.

“Ringraziamo per la possibilità dataci dall’Assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti, il Comune di Treviso, il Teatro Stabile del Veneto e Banca Mediolanum - dichiarano Ornella Camillo e Anna Martinelli, direttrici di Progetto Danza Treviso - è per noi un piacere riportare finalmente sul palcoscenico la danza con grandi ospiti e giovani coreografi con esperienza internazionale. Sarà un’occasione per assistere al debutto di alcune coreografie inedite e festeggiare la fine di questo 2021, augurandoci che il 2022 sia un anno migliore per tutti.”

"Ci aspetta una serata meravigliosa all’insegna dell’arte della danza con l’esibizione speciale di 30 giovani e talentuosi ballerini, provenienti da due scuole, eccellenze del nostro territorio – ha commentato Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e Turismo per il Comune di Treviso - Complimenti ad Ornella Camillo e Anna Martinelli, di Progetto Danza Treviso, per l’impegno e la dedizione nel promuovere questa disciplina, che racchiude in sé l’essenza della bellezza e della poesia, coinvolgendo la Città con tante iniziative ed i suoi ragazzi."

Il biglietto per lo spettacolo è acquistabile online presso il sito www.teatrostabileveneto.it ad un costo di 15 euro.