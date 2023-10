Torna "Dialoghi d'impresa", due giornate di dibattiti, interviste e altre iniziative

L’Italia si conferma uno dei Paesi leader nel lusso, settore che anche nel 2022, anno di cambiamenti e incertezze, ha registrato una crescita a due cifre, in una inarrestabile corsa che non sembra destinata a rallentare nei prossimi anni. Lo scorso anno il nostro Paese ha posizionato ben 23 aziende tra i 100 Top Player del Fashion & Luxury a livello globale, come attesta il Deloitte Global Powers of Luxury Goods.

E il Veneto, con le sue imprese nel settore della moda, l’artigianato di lusso, del design, dell’enogastronomia e dell’ospitalità ha un ruolo di primo piano in questo settore in continua espansione. Ma come si mantiene un brand ai massimi livelli di esclusività e lusso? Se ne parlerà nella nuova edizione del festival Dialoghi D’Impresa, che ha invitato i protagonisti di questa scalata per due giornate di talk, convegni e iniziative aperte a tutti. Il tema della quarta edizione è “La narrazione del lusso e delle eccellenze del made in Italy”, per approfondire questi e altri aspetti ormai fortemente legati al mondo dell’impresa globale, tra i quali le potenzialità delle nuove tecnologie, del Metaverso e dell’intelligenza artificiale.

L’appuntamento è per il 6 e il 7 ottobre in due diverse città: il primo giorno a Palazzo Giacomelli a Treviso e il secondo giorno all’Auditorium “Cesare De Michelis” dell’M9 – Museo del ‘900 di Mestre.

Una conferma dopo 3 edizioni di grande successo, per un festival che quest’anno si propone con numeri da record: saranno 14 le sessioni tematiche e 44 le “voci”, tra relatori e moderatori, con tanti eventi paralleli, tra i quali il cocktail party DDI23 del 5 ottobre al Voco di Mestre e le visite guidate all’M9 – Museo del ‘900, lo spazio che ospita la seconda giornata.

Il ventunesimo Osservatorio Altagamma ha confermato il poderoso trend di crescita di tutto il comparto dell'alto di gamma a livello mondiale. Il mercato del luxury globale in un periodo di turbolenze economiche lo scorso anno è cresciuto del 21%, sfiorando i 1400 miliardi di dollari, mentre si stima peri beni di lusso personali un +22%, con €353miliardi.

Uno scenario positivo che resta in crescita anche nel 2023 e che lo studio inquadra all'interno di un percorso che si prevede di crescita anche nel lungo termine: nel 2030 il valore di mercato dei personal luxury goods dovrebbe salire a circa €540-580 miliardi, un aumento del 60% o più rispetto al 2022. Le evidenze emerse dall’Osservatorio Altagamma sono confermate anche a livello locale. Da una ricerca di Intesa Sanpaolo sulle imprese del Veneto emerge che nello scenario internazionale tengono i consumi voluttuari legati al comparto del lusso, sui quali spiccano l’occhialeria di Belluno e le calzature del Brenta ma con risultati positivi in generale per il tessile, l’oreficeria di Vicenza e altri settori.

«A questi si aggiungono il settore del design e dell’arredamento di interni, ma anche l’enogastronomia, settori in forte espansione e che nel nostro territorio stanno sempre più guardando al mercato internazionale puntando appunto sull’alta gamma” – aggiunge Andrea Bettini, narratore d’impresa e curatore del festival. Un trend destinato a espandersi in un territorio come il nostro che ha sempre saputo confermare il suo appeal in un mondo che cambia, cogliendo le opportunità e accettando le nuove sfide, come quella dell’innovazione e della sostenibilità. Per questo motivo abbiamo invitato i protagonisti di questa “cavalcata” a raccontarsi e a offrire spunti che possano rivelarsi di grande interesse per il mondo dell’impresa ma anche per gli studenti universitari, che seguono da sempre con grande interesse il nostro evento».

Il Festival prodotto dalla studio Perissinotto & Bettini Associati, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Ca’ Foscari Alumni, Campus Treviso e M9 – Museo del ‘900, vede CUOA Business School come partner scientifico e tutta una serie di partner associativi come Confindustria Veneto Est, CNA Veneto, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, ConfCommercio Veneto, Confartigianato Treviso e AIDP Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Dialoghi D’Impresa ha come Main Partner per il 4^ anno consecutivo Credem Euromobiliare Private Banking, Impresa Immobiliare come Platinum Partner e Injenia e Google Cloud come Gold Partner. La manifestazione ha anche il sostegno di altri numerosi partner tecnici che ne permettono la realizzazione come HNH Hospitality, Tucano, Synthesi Group, Cantina Furlan Giuliano, Acqua Lauretana, Spazio Caffelarte e Anna Gumi. Mentre FrancoAngeli Editore, Marketers Club e Invenicement Ca’ Foscari come media partner.

Il programma dell’edizione 2023 di Dialoghi D’Impresa

Prima giornata: venerdì 6 ottobre 2023 presso Palazzo Giacomelli, Piazza Giuseppe Garibaldi 13 a Treviso

17:00 - Inizio e benvenuto

17:15 - A scuola d’impresa

Sessione curata da CUOA Business School

Intervengono:

Anna Nardi, CEO Nardi Outdoor

Gianni Pegorin, Presidente AGF Holding

Modera: Diego Campagnolo, Professore Associato di Organizzazione Aziendale Università di Padova e CUOA Business School

18:00 - La via italiana dell’eccellenza

Sessione curata da Confindustria Veneto Est in collaborazione con Campus Treviso - Università Ca’ Foscari

Intervengono:

Paola Smajato, Presidente Calzaturificio Valbrenta

Albino Celato, CEO De Castelli

Prof. Alessandro Minello, Fondatore e Amministratore di Econlab Research Network S.r.l. e docente Università Ca' Foscari

Modera: Maurizio Crema, giornalista de “Il Gazzettino”

18:45 - Main Event "Non è magia, è solo strategia!" 8° Ed. Speciale lusso

Intervengono:

Maurizio Vianello, CEO Valcucine

Antonella Nonino, Board Member Distillerie Nonino

Paolo Lorenzoni, Direttore The Gritti Palace

Modera: Andrea Bettini, curatore Dialoghi D’Impresa

19:30 - Buffet & Networking

Seconda giornata: sabato 7 ottobre 2023 presso l’Auditorium “Cesare de Michelis” dell’M9 – Museo del ‘900, Via Giovanni Pascoli 11, Venezia Mestre

09:15 - Colazione d’impresa

Giovanni Bonotto, Direttore Creativo Bonotto SpA

dialoga con: Luca Vignaga, CEO Marzotto Lab

10:00 - Inizio ufficiale seconda giornata in Auditorium e benvenuto

10:15 - “Fai brillare la luce che c’è in te”: giovani, talento e lavoro

Sessione curata da AIDP Veneto e Friuli Venezia Giulia

Intervengono:

Gregorio Nigrin, HR Manager Auxiell

Giuseppe Doria, HR Generalist Panasonic Industry Italia

Anna Letizia Burgio, HR Generalist O-I Italy

Rita Melcarne, Responsabile Nazionale AIDP Giovani e HR Manager Ducati

Modera: Katiuscia Bertelle, Referente Giovani AIDP Veneto/FVG e Area Manager Orienta SpA

11:00 - Ca’ Foscari racconta: Contamination Lab per Bulgari e D&G | Luxury Edition

Sessione curata da Ca’ Foscari Alumni

Intervengono:

Prof.ssa Alessandra Bucossi, Responsabile scientifico del CLab, Università Ca' Foscari Venezia

Barbara Scrazzolo, Program Manager del CLab

Prof. Vladi Finotto, Delegato della Rettrice al trasferimento di conoscenza - Presidente della Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza

Modera: Marco Cosmo, direttore Ca’ Foscari Alumni

11:45 - Imprese sportive e imprese imprenditoriali

Luca Businaro, AD di Novation Tech

dialoga con Andrea Vidotti, manager sportivo

12:30 - Pausa

13:00 - Visita al Museo del ‘900

A cura di M9 – Museo del ‘900. Visita guidata a tariffa agevolata. Posti limitati. Info e iscrizione obbligatoria: ufficiogruppi@m9museum.it

14:15 - To Be Continued: perché una storia ha un passato, ma deve avere soprattutto un futuro

Intervengono:

Andrea Favaretto Rubelli, Rubelli Tessuti

Daniela Sarracco, Marketing & Communication Barovier&Toso

Stefano Micelli, professore International Management a Ca’ Foscari e Presidente Upskill 4.0

Modera: Paola Ferraresso, interior designer & partner P&B Associati

15:00 - “Non siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da raccontare”

Sessione curata da CNA Veneto, Confartigianato Imprese Treviso e ConfCommercio Veneto

Intervengono:

Domenico Concato, fondatore Punto Ottico Humaneyes

Simone Segalin, Socio “Mastro Segalin” e co-founder del brand WSM by “WVENICE”

Marco Varisco, Artigiano del vetro e Maestro incisore, Varisco Cristalli d’arte

Modera: Andrea Bettini, curatore Dialoghi D’Impresa

15:45 - Cultura. Impresa. Made in Italy

Intervengono:

Emanuela Bassetti, Vicepresidente di Marsilio Editori, Presidente di Marsilio Arte

Riccardo Bisazza, Presidente Orsoni Venezia 1888

Daniela Pavan, Responsabile Marketing M9 - Museo del '900

Chiara Tagliaferro, Responsabile Servizio Relazioni Esterne Camera di Commercio Venezia Rovigo

Carlo Urbinati, Fondatore e Presidente Foscarini Illuminazione

Modera: Paola Sartore, Responsabile Comunicazione Istituzionale Fondazione di Venezia

16:30 - La nuova percezione di un brand tra Intelligenza Artificiale, Metaverso e New Experience

Intervengono:

Valeria Volponi, giornalista professionista, docente e autrice del libro Moda e Metaverso

Sara Lodi, Head of Interacta Business Development & Strategic Marketing

Federico Bellentani, Head of Marketing @Injenia, docente e ricercatore

Modera: Andrea Bettini, curatore Dialoghi D’Impresa

17:15 - A TUxTU: Calligaris, una storia di 100 anni

Dialogo tra Alessandro Calligaris, Presidente Calligaris Group e Andrea Bettini, curatore di Dialoghi D’Impresa

17:35 - The Right Crew, il dietro le quinte la realizzazione di un sogno

Intervengono:

Carlo Fidelio, co-fondatore Valcom’s

Daniele Maffei, co-fondatore Marine Project

Modera: Andrea Bettini, curatore di Dialoghi D’Impresa

18:25 - Conclusioni all’interno dell’Auditorium

18:30 - Il suono dell’impresa

DJ set, aperitivo e networking