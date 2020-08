Questa settimana Dump “en plein air” a Villa Romano raddoppia

Dump “en plein air” a Villa Romano raddoppia questa settimana con una due giorni all’insegna del food&drink sotto le stelle, ma non solo. Si parte domani, mercoledì 26 agosto, con una programmazione speciale, a partire dalle ore 20.00, che darà ampio spazio alla letteratura. Due gli ospiti a calcare per la prima volta la scena del suggestivo parco del Bed & Breakfast di Via D’Azeglio, alle ore 21.00: lo scrittore e designer Enrico Corradini e il pianista Alex Manfrè, che allieteranno il pubblico con il reading “Come disegnare una lampada cercando di vivere felici”. Si continua, il 27 agosto, dalle ore 18.30, con il tradizionale appuntamento del giovedì a base di drink, birrette e street food.

Ritorna, questa settimana in una formula più estesa, Dump “en plein air” a Villa Romano, l’appuntamento fuori dagli schemi dell’estate trevigiana per godersi, nel verde del parco di una delle più incantevoli ville storiche del capoluogo della Marca, drinks & food in completo relax. In collaborazione con il locale di Galleria Bailo, questa volta il Bed & Breakfast Villa Romano di Via D’Azeglio 14/b aprirà i cancelli del suo giardino per una speciale due giorni. Un’occasione per vivere due serate fuori dagli schemi, in una location esclusiva a pochi passi dalle mura, bike friendly e facilmente raggiungibile dal vicino parcheggio dell’ex-Pattinodromo.

Mercoledì 26 agosto, a partire dalle ore 20.00

Ore 21.00: Reading “Come disegnare una lampada cercando di vivere felici”, partitura musicale per pianoforte e voce di e con Enrico Corradini e Alex Manfrè

Giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 18.30

Dump “en plein air” a Villa Romano - Drink, birrette & streetfood

L’ingresso a Dump “en plein air” a Villa Romano è libero. Per garantire il giusto distanziamento all’interno del parco, i posti a sedere sono tuttavia limitati. È consigliata la prenotazione al numero 340 642 9617. In caso di maltempo, gli eventi saranno posticipati alla settimana successiva.