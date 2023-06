Al via la 34esima edizione della "Festa d'estate": sul palco di Vascon i Rumatera

Riparte stasera, 22 giugno, la 34esima edizione della Festa d'Estate di Vascon di Carbonera. In apertura di serata, dalle 21 circa, spazio ai Dalyrium Bay. Poi sul palco saliranno i Rumatera, il nome dialettale con cui viene chiamato un pesce d’acqua dolce frequente nei corsi d’acqua della Pianura Padana, è l’icona di questo importante gruppo musicale che ha scelto di scrivere e cantare esclusivamente in dialetto. I Rumatera rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto, alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Da sempre la voce dei Tosi de Campagna rappresenta la rivincita di quel mondo fatta di tradizioni, di provincia e di ruspante genuinità contro il messaggio omologante dei talent e reality. Nel “Tosi di campagna 15 anni Tour” ricordano l’anniversario del primo tour di 15 anni fa, celebrando degnamente il loro primo disco, assieme a tante canzoni del loro repertorio, in un concerto che si preannuncia esplosivo.

Band fondata ad Udine nel 2019, i Dalyrium Bay propongono un Surf Groove Punk energico e senza regole, che vede nel contesto live la sua massima realizzazione. Hanno all'attivo un Ep “Bullet” e oltre novanta date tra cui l'apertura ai Gogol Bordello. In tour per promuovere i singoli usciti a primavera, i Dalyrium Bay trasmettono energia con pezzi originali che fanno voglia di sentirsi liberi e ballare. La loro musica è energica, variopinta e adatta a situazioni di festa ed è proprio questo il clima che riescono a ricreare in tutti i loro concerti.

Stand gastronomico e chioschi aperti dalle 19.