Torna a Treviso la Festa Rossa

Torna la Festa Rossa in una veste nuova, a partire dalla location. Treviso, e in particolare il quartiere San Paolo, dall’8 al 10 luglio ospiteranno l’edizione 2022 della festa provinciale di Rifondazione Comunista che per l’occasione ha voluto spostare la sede della manifestazione in un quartiere popolare. Non solo una vicinanza fisica a uno dei luoghi più significativi della Marca ma anche un modo per ribadire le lotte sociali e politiche portare avanti dal Partito negli ultimi anni, in particolare quelle legata alla difesa del diritto alla casa e degli inquilini ATER. L’appuntamento è fissato per questo fine settimana al Campo San Paolo in viale Olimpia 4 a Treviso con ingresso libero.

Solidarietà, ambiente, cultura e lavoro saranno le protagoniste della Festa Rossa 2022, senza tralasciare la politica e la socialità. Dalle 18:00 di ogni sera e a mezzogiorno del sabato e della domenica sarà operativo lo stand enogastronomico che offrirà i piatti tipici di una sagra paesana a prezzi popolari, preparati dai volontari di Rifondazione Comunista in modo sostenibile, a partire dalle posate biodegradabili. In tutto una cinquantina di militanti animeranno la Festa Rossa, una delle poche feste di Partito organizzate in provincia di Treviso che sono rese possibili proprio dalla forza degli iscritti e dei simpatizzanti. Inoltre, ci sarà la cornice di eventi che animeranno per tre giorni il quartiere San Paolo e che soddisferanno ogni curiosità e voglia di approfondire. Venerdì si discuterà con il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo su come far convergere e unire le esperienze e le idee per concepire un’alternativa di modello economico e di vita, sabato salirà sul palco la cultura che culminerà con il reading di Pierpaolo Capovilla che interpreterà Pasolini e infine domenica, con l’arrivo a Treviso della parlamentare Silvia Benedetti, ci si concentrerà sui temi legati all’ambiente, alla guerra e al carovita.

Entrando più nel dettaglio, venerdì 8 luglio, alle ore 20:00, ad aprire la rassegna politica della Festa Rossa sarà Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che sarà a Treviso per la serata dedicata all’”Unione popolare per l’alternativa” e che dialogherà con due firmatari dell’appello “lavoratrici e lavoratori per l’alternativa, ossia Monica Coin, attivista sociale e ambientale e coordinatrice degli ispettori sul lavoro della CGIL Veneto, e Roberto De Polo, operatore sociosanitario componente del direttivo provinciale Funzione Pubblica CGIL. A seguire, dalle ore 22:00, spazio alla musica e sul palco di Campo San Paolo salirà il cantautore trevigiano Riff Green e la sua band che si muove tra il rock classico e il folk acustico, passando per blues e soul, per offrire qualche nota del suo primo Ep Tangled up in Green, Vol I.

Sabato 9 luglio sarà dedicato alla cultura. Alle 18:00 la saggista Monica Zornetta, con l’ausilio del giornalista e scrittore Riccardo Bottazzo, presenta il suo libro “Alla fine del Mondo – La vera storia dei Benetton in Patagonia”. Dalle 21:00 reading scenico del noto cantautore e bassista Pierpaolo Capovilla, con accompagnamento musicale di Angelae, che interpreterà la raccolta poetica “La religione del mio tempo” di Pier Paolo Pasolini.

Domenica 10 luglio, invece, sarà la giornata più ricca di iniziative. Alle 11:00 partecipata tavola rotonda sul tema della crisi climatica e le lotte ambientali con le voci di donne e uomini che provengono da diverse esperienze. A Treviso, infatti, verrà in visita la parlamentare del gruppo ManifestA Silvia Benedetti, che fa parte della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che dialogherà con Tommaso Cacciari del Comitato No Grandi Navi, l’attivista ambientale Mattia Donadel del Comitato Opzione Zero, la responsabile nazionale Ambiente di Rifondazione Comunista Elena Mazzoni e Daniela Ruffini della direzione nazionale del Partito. Alle 18:00 ci sarà il dibattito “Basta Guerra! Basta Carovita!” che prende il nome da una delle campagne promosse dal PRC in cui interverranno il responsabile nazionale Pace di Rifondazione Gregorio Piccin, la delegata FIOM della Irca Zoppas Carmela Uliano, Sara Pasqualin della segreteria provinciale della CGIL e il segretario regionale del PRC Paolo Benvegnù. A chiudere la Festa Rossa, dalle ore 21:00, ci saranno i Folk’n’Roll con U.B. Fire, una formazione estemporanea che unisce le UB Dolls e i Fireplaces che promettono un concento memorabile.

“La Festa Rossa è un appuntamento irrinunciabile per il nostro Partito a Treviso – commenta Gabriele Zanella, segretario provinciale di Rifondazione Comunista – Rappresenta un modo per creare spirito di gruppo tra compagne e compagni che per mesi hanno lavorato all’iniziativa e che saranno volontari questo finesettimana per far funzionare tutto. Ed è anche un modo per stare vicini alle persone e non a caso quest’anno abbiamo scelto di realizzare la manifestazione nel quartiere San Paolo. La Festa Rossa è un modo per approfondire molti temi politici, sociali e ambientali ed è anche un’occasione per un ricco scambio di idee. È per questo che invito tutte e tutti a partecipare, ci saranno pranzi e cene a prezzi popolari e la possibilità di confrontare le opinioni, scoprire nuove realtà e conoscere gli argomenti che più ci stanno a cuore.”