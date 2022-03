Festival della filosofia a Treviso dal 30 marzo al 1° aprile

Indirizzo non disponibile

Promosso dal liceo Canova, dalla Società filosofica di Treviso, dalla Fondazione Cassamarca e in partnership con il Festival internazionale di Ischia e Napoli, è alle porte la terza edizione dello “Young Thinkers Festival, sul tema: “Universi-Multiversi: che cosa significa parlare oggi di universi al plurale”.

Mercoledì 30 marzo alle 17.00 a Ca’ dei Carraresi, Carlo Sini dell’università di Milano parlerà di: “Realtà del mondo e universi di discorso”. Giovedì 31 marzo, sempre alle 17.00 e ugualmente a Ca’ dei Carraresi è invece atteso Luciano Floridi, dell’università di Oxford: “La filosofia come design concettuale”. Infine venerdì 1 aprile, stesso posto stessa ora, sarà la volta di Rossana Beccarelli, della Rete Euromediterranea per l’umanizzazione della medicina: “Come creare adesso l’universo che vogliamo creare”.

Direttore scientifico è il prof. Luigi Vero Tarca dell’università Ca’ Foscari di Venezia mentre il coordinamento è della prof.ssa Gigliola Rossini.

Il Festival si potrà seguire anche collegandosi al canale YouTube del liceo “Canova”: https://www.youtube.com/channel/UCxl4_vTaiZPlTwjNU8RZqrQ/playlists.

Nelle mattinate del 31 marzo e del 1 aprile a cimentarsi saranno gli studenti dei licei della Marca che nei mesi scorsi hanno partecipato a una selezione di contributi sul tema del festival e che esporranno a tutte le classi in collegamento con l’aula “Piccoli” del liceo “A.Canova”. Per la Dirigente scolastica prof.ssa Mariarita Ventura «i giovani che si interrogano filosoficamente vogliono il futuro ed hanno fame di consapevolezza. Si pongono domande circa l’origine stessa della vita e la coesistenza delle sue divere forme. Solo esercitandosi a riflettere razionalmente, possiamo sperare che i nostri giovani siano in grado di operare nel mondo proclamando i diritti dell’uomo e della convivenza civile».