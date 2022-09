Quinta edizione del Treviso Photographic Festival, il programma

Dal 6 al 25 settembre, la quinta edizione del Treviso Photographic Festival porterà a Treviso grandi nomi della Fotografia di strada e di reportage: 168 opere di 60 artisti italiani e stranieri, riconosciuti e premiati anche a livello internazionale. Un’occasione unica per apprezzare il meglio della fotografia contemporanea con autori del calibro di Eric Lafforgue, Gabriele Galimberti, Jesse Marlow, Alessandro Bergamini che esporranno i loro progetti presso il Museo Santa Caterina, sala Foffano.

«Il tema di quest’anno è “Time to live”», spiega il curatore Fabio Cavessago, «perché in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, l’arte aiuta a trovare comunque le motivazioni per essere grati alla vita. A volte l’arte è una forma di resistenza, di denuncia, altre volte di poesia; e sia che parli all’anima o ai governi, fa emergere quanto di complesso vi è in noi stessi e nella società. In questa edizione del Treviso Photographic Festival volevamo che la fotografia di strada e di reportage fosse un vero strumento di indagine della realtà».

Le foto saranno esposte nel Museo Santa Caterina, nel Chiostro di San Francesco e en plain air nelle principali piazze della città (Piazzetta Aldo Moro, Piazza dell’Università, Piazza S. Maria dei Battuti, Piazza San Vito, Piazza Indipendenza, zona tra Duomo e Battistero, zona tra il Vicolo del Duomo e il Battistero, sagrato della Chiesa di Sant’Agostino) con la volontà di portare l’arte vicino alle persone e far interagire l’opera con il luogo in cui è inserita.

«In mostra ci saranno immagini importanti», commenta Fabio Cavessago. «Spesso si tratta di fotografi che hanno viaggiato in luoghi remoti del mondo mischiandosi alla gente; altre volte di fotografi che senza andare lontano hanno esplorato in modo originale la bellezza che li circonda. Ma in entrambi i casi, la Fotografia di questi artisti ci aiuta a leggere la vita da dentro, nei suoi aspetti struggenti e radiosi, dalle contraddizioni agli eroismi quotidiani.»

La rassegna, visitabile dal 6 al 25 settembre, sarà inaugurata sabato 10 settembre alle ore 18 presso il Chiostro di San Francesco, con anche la performance di Puppets FamilyDance Academy e Progetto Ritmica Treviso Sud a cui seguirà un brindisi per un momento di convivialità. Maggiori informazioni sugli artisti e i dettagli del festival sono disponibili sul sito www.trevisophotographicfestival.it