Torna #NOISIAMOTREVISO, l’iniziativa che si propone di documentare e celebrare l’immagine di Treviso attraverso i ritratti fotografici dei suoi cittadini raccogliendo così fondi da destinare ad un ente benefico, individuato per questa edizione nella Fondazione Città della Speranza con sede operativa a Padova ed in particolare all’attività di ricerca ed assistenza pediatrica da questa Fondazione supportata. Gli scatti fotografici verranno realizzati sotto la Loggia dei Cavalieri dal 28 giugno al 4 luglio. Il 16 luglio sarà inaugurata la mostra al Museo di Santa Caterina, che rimarrà aperta fino al 31 agosto.

“#NOISIAMOTREVISO non è un progetto fotografico ma un progetto sociale realizzato con la macchina fotografica” ci tiene a precisare il fotografo Giovanni Vecchiato, organizzatore e autore della rassegna patrocinata dal Comune di Treviso e supportata da Banca Generali, Camminare per la Vita, noto appuntamento annuale trevigiano organizzato dalla Associazione Sciare per la Vita Odv fondata da Deborah Compagnoni e dall’agenzia di eventi diretta da Giuliamaria Dotto Pagnossin. Il progetto vedrà il coinvolgimento attivo della cittadinanza: anche quest’anno saranno coinvolti i ragazzi del Liceo Artistico Statale di Treviso e tutti i cittadini che vorranno farsi ritrarre ed essere parte dell’esposizione. Saranno poi loro stessi a smantellare la mostra staccando e conservando la propria foto.

«Già nel 2020 #NOISIAMOTREVISO aveva riscosso un grandissimo successo con oltre 530 istantanee e siamo certi che con il nuovo tema, “vieni con chi ami o porta il tuo ego”, che mette al centro gli affetti e l’amore sarà ancora più apprezzato»: afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti. «La magia delle foto esposte al Museo di Santa Caterina, con tutte le emozioni dei trevigiani “raccontate” dagli scatti di Giovanni Vecchiato, saprà sicuramente attirare numerosi appassionati. Si tratta di un progetto con una forte valenza sociale che già nella sua prima edizione ha avuto anche un grande successo sui social grazie alla voglia di condividere e di raccontarsi dei protagonisti» conclude l’Assessore.

«Desidero che anche quest’anno l’iniziativa #NOISIAMOTREVISO diventi un’occasione di incontro, di dialogo e di approfondimento. Il tema sarà “Vieni con chi ami, oppure porta il tuo ego” e porrà l’attenzione sui legami affettivi. Il progetto vuole documentare le relazioni più vere come quelle tra figli e genitori, tra fratelli, tra amici di una vita. Da quando si è demandato al telefonino il compito di documentare ogni istante della propria vita si corre il rischio di rendere questi momenti effimeri mentre la foto realizzata professionalmente e stampata costituisce un ricordo permanente e tangibile» spiega Vecchiato.