Treviso Ghost Tour serale: a caccia di fantasmi, delitti e misteri

Dal macabro delitto della Contessa Onigo ai demoni del Ponte dell’Impossibile, dalle cruente esecuzioni presso l’antica Chiesa dei Cavalieri Templari a quelle di Piazza delle Catene o della Berlina, passando per le pesanti pene della temuta Inquisizione. Un racconto che parte dal cuore di Treviso e che prosegue nei suoi angoli più ombrosi, tra storie di spiriti, fantasmi e atroci morti di personaggi illustri – come Rizzardo Da Camino e Alberico ed Ezzelino Da Romano – che hanno fatto la storia della città.



Visita in esterni.



