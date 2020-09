Concerto in Piazza San Leonardo. Il 1° ottobre si celebra la Giornata Europea delle Fondazioni e in 50 piazze d’Italia si terranno concerti, tutti alla stessa ora e tutti prenderanno il via con l’Inno alla Gioia. La Fondazione Cassamarca aderisce anche quest’anno alla Giornata Europea delle fondazioni di origine bancaria sul territorio. Quest’anno la giornata si celebra il 1° ottobre alle ore 11.00 con un evento diffuso sui territori: in ogni città sede di Fondazione, coinvolgendo un’orchestra locale si terrà un concerto simultaneo con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue, scelto per lanciare un’esortazione a ripartire tutti insieme all’insegna della solidarietà e dello spirito di comunità. L’iniziativa è denominata “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”.

La musica è stata scelta perché è un linguaggio capace di coinvolgere diversi e nuovi pubblici per avvicinarli a scoprire il mondo delle Fondazioni. Il concerto diffuso sarà quindi lo strumento per intercettare il pubblico a cui presentare quali sono i valori e la visione che ispirano l’attività delle Fondazioni di origine bancaria, partendo dai tre elementi alla base dell’iniziativa: Giovani, Cultura, Europa. La Fondazione Cassamarca aderisce in collaborazione con l’Ensemble dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all’interno di Ca' Spineda.