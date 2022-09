Il 15 settembre riprendono i “Giovedì della cultura”

Tornano gli appuntamenti settimanali con la cultura a Casa dei Carraresi.



Giovedì 15 settembre, alle ore 18, si parlerà di musica con Claudio Bolzan, dottore in Estetica musicale, che affronterà il tema: “Non solo Bach: il caso Zelenka”.



Il tema

Quando si parla della musica tardo-barocca i nomi che vengono subito in mente sono quelli di Bach, Händel, Scarlatti, Vivaldi, Pergolesi, ecc., peraltro gratificati da diverse pubblicazioni monografiche e da vaste discografie. Eppure furono numerosissimi i musicisti che in quel periodo emersero nel panorama artistico europeo, molti dei quali purtroppo ormai dimenticati: tra questi spicca il boemo Jan Dismas Zelenka (1679-1745), assai apprezzato dai suoi contemporanei (tra i quali lo stesso Bach) e attivo soprattutto presso la corte di Dresda, ove venne nominato vice-Kapellmeister dell’orchestra di corte (una delle più celebrate in Europa) e responsabile della musica sacra, nell’ambito della quale mise a punto numerosi capolavori. Se attualmente la sua produzione è stata oggetto di numerosi studi monografici in Inghilterra, Germania, Francia, Repubblica Ceca, in Italia stenta ancora ad imporsi all’attenzione di esecutori e studiosi, per cui la conferenza vorrebbe far emergere un artista di altissimo livello, che lo studioso Piero Buscaroli ha sostenuto essere il solo che nella sua epoca “poteva guardare Bach negli occhi”.





Dopo essersi laureato in estetica musicale presso l’Università di Padova col massimo dei voti e la lode, Claudio Bolzan si è dedicato all’insegnamento e alla ricerca musicologica, collaborando con alcune delle più importanti riviste italiane del settore (tra le quali la Nuova Rivista Musicale Italiana, curata dalla Rai), ove ha pubblicato innumerevoli saggi e traduzioni di argomento storico-musicologico. Presso l’editore Diastema ha pubblicato nel 1994 una silloge di lettere di Gabriel Fauré e nel 1995 la prima monografia italiana sul compositore tedesco Norbert Burgmüller (una parte della quale è stata tradotta e pubblicata in Germania), seguita da due volumi dedicati alla traduzione delle lettere di Felix Mendelssohn e di Clara Schumann, pubblicati presso l’editore Zecchini (2009 e 2015), con il quale ha recentemente curato anche tre ampie Guide alla musica e le monografie su Jan Dismas Zelenka (2019) e E.T.A. Hoffmann (2020).