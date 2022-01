Ai “giovedì della cultura” si parla di…“Il fotorealismo nell’animazione”

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 27 gennaio, alle ore 18, sarà dedicato al tema “Il fotorealismo nell’animazione”.



Il fotorealismo è un genere di arte che coinvolge pittura, disegno e altri mezzi grafici, attraverso i quali l’artista partendo da una fotografia ne propone una riproduzione realistica utilizzando altri mezzi. Impiegato anche nei film di animazione, ha certamente influito sul successo di questo genere, amato dal pubblico di tutte le età.

L’evoluzione della tecnologia digitale permette oggi di realizzare film animati le cui immagini, sempre più ricche di dettagli, sono in grado di riprodurre con grande precisione la realtà.

Il termine è usato oggi anche con riferimento al movimento artistico che si è diffuso negli Stati Uniti tra la fine degli Anni ‘60 e all'inizio degli Anni ‘70.





Il relatore è Marco Bellano, Professore di History of animation presso l’Università degli Studi di Padova. Tra le sue pubblicazioni: Allegro non troppo. Bruno Bozzetto’s Animated Music (Bloomsbury, 2021) e 24 fotogrammi per una storia dell’animazione (Dino Audino, 2021). È nel comitato scientifico di riviste quali Cabiria - Studi di cinema e il Mutual Images Journal. Nel 2014 ha ricevuto dalla SAS-Society for Animation Studies il Premio Norman McLaren-Evelyn Lambart per il miglior articolo accademico. Si è diplomato in pianoforte e direzione d’orchestra al Conservatorio di Vicenza.





La conferenza si terrà solo in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca