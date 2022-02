Ai “giovedì della cultura” si parla di palazzi trevigiani

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 10 febbraio (Casa dei Carraresi, ore 18), sarà dedicato al tema “Palazzi trevigiani” Relatore è l’arch. Igino Marangon



Treviso “urbs picta”è conosciuta come città d’acque, di case dalle facciate affrescate, come pure per le sue mura e l’architettura religiosa. E’ invece meno nota per l’edilizia residenziale signorile, ovvero i palazzi, che vanno ben oltre la tipologia della casa. Non possono sfuggire esempi come Ca’ Spineda in piazza San Leonardo, palazzo Filodrammatici nella piazzetta omonima, palazzo Avogadro a S. Andrea, oppure il Revedin in Borgo Santi Quaranta, solo per citarne alcuni. Paragonata a Venezia o a Vicenza, dove i palazzi urbani sono varie centinaia, Treviso appare come una piccola città, ma non va sottovalutata: numericamente vi sono infatti più di un centinaio di edifici che meritano di essere annoverati nella tipologia del palazzo urbano del periodo compreso tra Trecento e Ottocento. L’incontro vuole portarci alla scoperta di questa tipologia edilizia in città.



Igino Marangon

Laureato in architettura allo IUAV di Venezia, è iscritto all’Ordine degli Architetti di Treviso, città dove risiede. Ha al suo attivo le seguenti pubblicazioni: Architetture Venete cartella di 16 disegni di architetture, RG Editore, Treviso, 2012; Architetture Venete - Rustici e ville minori, RG Editore, Treviso, 2013; Architetture Venete - Casoni rustici e barchesse, RG Editore, Treviso, 2014; Palazzi di Treviso, Ramusio Editore, Treviso, 2016; Ville di Quinto. Ville e case dominicali del Comune di Quinto di Treviso, Comune di Quinto di Treviso, 2018; Architetture Venete - artella di 16 disegni di architetture, RG Editore, Treviso, 2020.



La conferenza sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca