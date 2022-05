Il Giro d'Italia con New Holland si ferma a Treviso

Il 26 il Giro d’Italia arriva a Treviso, ma il 27 maggio si ferma presso il Consorzio agrario di Treviso e Belluno in via Feltrina. In particolare, per venerdì prossimo New Holland agriculture, sponsor ufficiale del giro d’Italia, ha organizzato un evento speciale a Treviso, proprio presso il Consorzio agrario, nell’ambito del suo Demo tour. Appuntamento alle ore 9,30. Speciale perché saranno presentati dei nuovi prodotti New Holland con delle prove in campo che metteranno in evidenza l’evoluzione tecnologica delle attrezzature e delle macchine per l’agricoltura.

Il programma prevede delle prove in campo con i trattori T7 e T6 e visione dinamica del nuovo modello T4F. Non mancheranno degli approfondimenti tecnici sui nuovi sistemi satellitari. I principali modelli NH saranno in visione nel piazzale espositivo del Consorzio agrario. Non mancherà nemmeno un momento conviviale alle 12.30 presso la sede del Consorzio Agrario con distribuzione dei gadget NH.

«Sarà una grande occasione per testare dal vivo e soprattutto toccare con mano l’evoluzione tecnologica in atto delle macchine e attrezzature per l’agricoltura moderna – sottolinea Giorgio Polegato, presidente del Consorzio agrario di Treviso e Belluno – Le scelte di New Holland hanno evidenziato la volontà di garantire una totale sicurezza agli operatori, ma le nuove tecnologie ci stanno spingendo anche in un percorso sempre più sostenibile per il territorio».