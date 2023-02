Il 12 marzo a Treviso la prima edizione della "Gnognarun"

Il 12 marzo si terrà ai Bastioni San Marco a Treviso alle ore 9,30 la prima edizione della Gnognarun. L'idea è partita da un evento tragico dove una ragazza, clown di corsia dell'associazione Vip Treviso , chiamata "Gnogna", ovvero Angela Mignogna, è volata in cielo dopo un brutto incidente, il 6 marzo 2022. L'associazione ha così deciso di creare la Gnognarun per ricordarla nel tempo e aiutare gli altri come faceva sempre lei. Infatti tutto il ricavato andrà alle strutture dove noi facciamo clownterapia.

La run sarà composta da 2 percorsi uno di 7 km per i più temerari e una di 3 per le famiglie, i disabili e gli anziani delle strutture stesse dove noi portiamo gioia e sorrisi. Al termine ci sarà anche una lotteria con moltissimi premi che sono stati donati da tantissime persone di cuore e un ristoro per tutti. Per partecipare alla run basta iscriversi al sito www.gnognarun.it. Per chi fosse interessato a far parte di questa grande famiglia, quel giorno sarà presente anche un info point dell'associazione Vip Treviso alla quale fanno parte gli organizzatori.