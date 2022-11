A partire dal 28 novembre, a lunedì alternati, alle ore 17.30, riprendono i gruppi di lettura a Casa dei Carraresi. Grazie all’Associazione Veloce Vascello sarà possibile incontrarsi per approfondire e commentare dei libri di volta in volta suggeriti al pubblico.



Le date già programmate sono le seguenti:



28 novembre con “Il libro delle case” di Andrea Bajani

5 dicembre con “La vita dei dettagli” Antonella Anedda

19 dicembre con “Altro nulla da segnalare” di Francesca Valente

9 gennaio con “Storia naturale dei giganti” di Ermanno Cavazzoni





Gli incontri sono pubblici. Sul profilo Instagram di Veloce Vascello sarà possibile trovare ogni informazione sugli appuntamenti e i report delle diverse opinioni emerse sul testo.



Gli incontri sono tutti aperti al pubblico.



• Andrea Bajani, Il libro delle case. Si tratta di una sorta di autobiografia, costruita come un puzzle e descritta dalle abitazioni che l’autore ha attraversato, rese con una liricità unica, talora tragica talora ironica, spesso visionaria.

• Antonella Anedda, La vita dei dettagli. Anedda è poetessa, ma anche esperta d’arte. In questo libro di liriche in prosa fa “intravedere terre inesplorate” (dice l’autrice nell’introduzione) partendo dai dettagli di quadri, fotografie, antichi o contemporanei, spalanca porte inaspettate.



• Ermanno Cavazzoni, Storia naturale dei giganti. Dallo studio della tradizione letteraria cavalleresca italiana, un testo comico che fa sorridere, trasportati in una dimensione originale, colta e leggera.