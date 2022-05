I futuri professionisti della bellezza dei capelli daranno prova di creatività, capacità e competenze nel corso dell’evento HAIR TREND FUTURE 2022. L’evento, che coinvolgerà 30 studenti è promosso dalla comunità acconciatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Si svolgerà, domenica 29 maggio, all’interno del salone Borsa della Camera di Commercio di Treviso-Belluno con sede in Piazza Borsa a Treviso.

A partire dalle ore 14.30 sarà possibile osservare all'opera i ragazzi del terzo e quarto anno delle scuole Enaip Conegliano, Engim Brandolini Oderzo, Engim Turazza Treviso, Fondazione Lepido Rocco (sedi di Lancenigo e Castelfranco Veneto), S.E.G.R.A. Castelfranco Veneto, che sono prossimi ad entrare nel mondo del lavoro. Un'esibizione e non una gara nel corso della quale si potranno scoprire le loro creazioni che potranno tradursi in stimoli per le prossime tendenze moda capelli.



Taglio, piega, colore nella declinazione al femminile e al maschile domineranno la scena sotto la supervisione di una giuria composta dai componenti il direttivo provinciale della comunità. Il pomeriggio sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di Luca Farronato, hair stilist di Borso del Grappa che con il suo team proporrà al pubblico uno show che farà sintesi delle proposte anticipate dagli studenti per anticipare le nuove proposte. Un professionista che vanta una trentennale esperienza in Italia e all’estero, accreditato tra gli addetti ai lavori. Da oltre 20 anni si occupa di attività di formazione su tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa, voluta fortemente dalla nostra comunità acconciatori, sostenuta dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, rientra tra le azioni curate dal sistema associativo per avvicinare ulteriormente il mondo della scuola alle imprese e orientare i ragazzi al lavoro, preparandoli al meglio all'esercizio della professione.