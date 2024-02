Home rock bar i prossimi appuntamenti di febbraio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le temperature quasi tropicali di questo pazzo febbraio hanno fatto irruzione anche all’Home Rock Bar, che questo sabato (24 febbraio) si vestirà di gonne hawaiane e ghirlande di fiori, per un Party Hard a tema Hawaii, con in consolle il resident Dj Christian Effe. La prossima settimana ci si sposta invece nel sud degli Stati Uniti, mercoledì 28, per la Home Of Blues, una serata dedicata alla musica blues, con protagonisti alcuni virtuosi musicisti locali che si cimenteranno in una jam session. Giovedì 29 chiude il mese più breve dell’anno Kare Oche, la serata karaoke che ormai da qualche tempo sta spopolando in centro a Treviso, e che per la prima volta approda in uno spazio più ampio, a Home. Il weekend si conclude, nei primi tre giorni di marzo, con due grandi appuntamenti: Venerdì 1 una serata interamente dedicata agli Oasis, tra allestimenti, gadget e cimeli legati allo storico gruppo di Manchester capitanato dai fratelli Gallagher. Sul palco live i Supernova, una delle tribute band degli Oasis più famose d’Italia e non solo. Dopo l’esuberante Party Hard del sabato sera e il Sunday Brunch della domenica mattina, il pomeriggio del 3 marzo si terrà Home Tattoo, lo storico appuntamento dedicato ai tatuatori e a tutti gli appassionati di tatuaggi. Inizio previsto per le ore 16:00. Ogni domenica Home apre le porte dalle 12:00 con l’amato Sunday Brunch, per poi avvicinarsi all’aperitivo Americano, dalle 16:00, con la selezione di musica rap statunitense (eccezione per il 3 marzo, con Home Tattoo), Programma ultimi giorni di febbraio e primo weekend di marzo: 24 febbraio 2024 | Hawaiian Party Hard 25 febbraio 2024 | Sunday Brunch + Americano 26 febbraio 2024 | Chiuso 27 febbraio 2024 | Chiuso 28 febbraio 2024 | Home Of Blues (Blues Night) 29 febbraio 2024 | Kare Oche 1 marzo 2024 | Oasis Convention w/ Supernova 2 marzo 2024 | Party Hard 3 marzo 2024 | Sunday Brunch + Home Tattoo Info e apertura porte: Per tutte le serate: 19:00 Tutte le domeniche: 12:00 Maggiori info: Tel: +39 333 320 7795 | Mail:info@homerockbar.com