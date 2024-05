Home Rock Bar, ultimo mese di eventi: dai Los Massadores al karaoke

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si conclude in pieno stile Home **ck Bar la stagione in fonderia, con tantissima musica dal vivo, sbombolate e lampadari che volano. Alcune delle serate più attese già questa settimana, con Kare Oche (giovedì 9 maggio), il karaoke più amato di Treviso che ha già registrato il tutto esaurito con code all’ingresso durante gli scorsi appuntamenti, e il ritorno venerdì 10 dei Los Massadores, che annunciano sui loro canali “Chitavve distovte a volumi incvedibili! Pvovave pev cvedeve!”.

Ma quello con l’iconica band veneta non sarà l’unico evento di musica dal vivo: grazie alla collaborazione con Treviso Suona Jazz, giovedì 23 saranno protagonisti Viaro, Ponchiroli, Zennaro e Turchet, mentre venerdì 24 spazio al gruppo trevigiano Quarto Profilo. Mercoledì 29 l’appuntamento mensile con Home of Blues, con una jam session di artisti locali dalle sonorità blues, giovedì 30 protagonisti gli artisti della scena emergente locale con la serata From Zero to Hero, mentre chiuderanno il mese i Dark Side (31 maggio) con Anthems, la serata dedicata alla musica pop-emo-punk anni ‘90 e primi 2000, in cui la band porterà live i più grandi successi di Avril Lavigne, Green Day e Blink 182, tra gli altri. Il divertimento però non suona solo live ad Home: giovedì 16, dopo il grande successo del 25 aprile, tornano protagonisti gli anni ‘50 insieme a Freedhome night, mentre venerdì 17 ci sarà Palace, una serata senza pregiudizi e differenze di genere: “C(H)ome as you are”. La selezione musicale viene accompagnata dalle esibizioni delle drag queen, capitanate da Shantey Miller. Tutti i sabati sarà Party Hard, con in consolle Dj Christian Effe, fatta eccezione per sabato 18, in cui passeranno le hit della musica italiana di ieri e di oggi, con Italians do it Better. Annunciata anche la data per la festa di chiusura prima della pausa estiva: sarà l’1 giugno, insieme al nuovo party Room (by Home), con un ospite speciale, che verrà svelato nei prossimi giorni.