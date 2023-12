Home Rock Bar, svelato il calendario eventi per le feste di Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le porte dell'Home Rock Bar in Fonderia a Treviso saranno aperte per tutto il periodo natalizio: un fitto programma di musica live e djset, sempre in stile Home! Il locale addobbato con le luminarie e le decorazioni a tema trasporteranno i clienti in un’atmosfera magica.

La musica è già cominciata a risuonare questa settimana con l’appuntamento-tributo di lunedì dedicato a Francesco Spinelli, fondatore dello storico giornalino “La Pulce” e importante musicista blues, scomparso nel 2020. A ricordarlo sono stati tanti grandi amici e artisti della zona, in un indimenticabile live. La settimana proseguirà però con tanti altri appuntamenti. Giovedì 21 dicembre salirà sul palco il giovane Zaite, appartenente alla nuova generazione trevigiana, cantante emergente rap-pop del collettivo locale DaZero che con Home Rock Bar organizza una volta al mese una serata dedicata agli emergenti più interessanti del territorio. La Mente di Tetsuya protagonisti della serata "Friday I’m in Love" in programma venerdì 22 dicembre, dedicata per l’occasione al mondo dei cartoni animati che hanno segnato almeno due generazioni: la band riporterà in chiave ironica sigle come Capitan Harlock, Haran Banjo, Lupin III, Jigen Daisuke, Sampei , Gundam, Cyborg 009. Le serate si fanno sempre più festose, arrivando al sabato "Italians do it better": un dj set con protagonista la musica pop italiana, remixata con le più famose hit del momento. Nemmeno il tempo di chiudere i battenti, che le porte di Home sono pronte a riaprire già dal mattino della Vigilia di Natale con il rituale Sunday Brunch, ideale per le famiglie più golose e i temerari in cerca di un ricco pasto per riprendersi dalla sera prima. A seguire, per la prima volta all’Home, i tradizionali bigoli della Vigilia, serviti dall’ora di pranzo fino all’aperitivo, in attesa dello storico Natale Bastardo del 25 dicembre, con ospite Giorgio Gozzo dei Rumatera.

Non c’è però pausa nemmeno dopo il Natale: il 26 dicembre per digerire il panettone ci si scatena con il concerto dei Los Massadores. Il 27 le sonorità si fanno più morbide con la jam session dedicata al mondo blues, per poi rialzare gli amplificatori al massimo il 28 con il Punk Xmas live show dei Wardogs, tribute band dei Ramones con l’apertura dei Ruidos Del Norte. I live proseguono nel weekend con i suoni punk dei Darkside, nella serata a tema When we were young, per concludersi, insieme al 2023, con gli eventi del 30 e del 31, che per la prima volta nella storia viene festeggiato ad Home. Home si affaccia poi nel 2024 con altri due live, il 4 con il concerto di Jelli, in collaborazione con DaZero, e il 5 con il Los Muchos Gramos. Sarà possibile cenare, prenotando un tavolo al 3333207795 e scegliendo dal nuovo menù, che è possibile consultare anche online (https://www.homerockbar.com/menu/ ). Apertura porte per tutte le serate alle ore 19. Il 24 dicembre a mezzogiorno, il 31 dicembre alle 22. Maggiori info: +39 333 320 7795, Mail:info@homerockbar.com.