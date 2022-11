Camera di commercio, incontro on line con l’economista Dominick Salvatore

Si terrà il 2 Dicembre alle 15:15 ora italiana, il convegno L'ECONOMIA MONDIALE IN METAMORFOSI. Interverrà in collegamento da New York, l’economista italo – americano Dominick Salvatore. Per la partecipazione gratuita ONLINE, con traduzione simultanea in italiano, cliccare direttamente questo link: https://us02web.zoom.us/j/82950480730.

L’evento di Unioncamere Veneto, in occasione dell’assemblea regionale, si tiene in diretta con la Italy America Chamber di New York. Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Presidente di Assocamerestero e della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza e del Presidente della Italy America Chamber of Commerce di New York Alberto Milani. Seguirà l’attesa Lectio Magistralis dell’economista, il professore di economia e direttore del Centro di politica economica globale, Università di Fordham Dominick Salvatore. L’intervento affronterà le prospettive circa la direzione che sta prendendo l'economia mondiale e come affrontare i rischi causati da una geopolitica che disorienta il sistema economico e delle istituzioni.

Si tratta di un evento di alta formazione che ho voluto in concerto con il sistema camerale italiano ed estero per le imprese e le istituzioni – afferma il presidente di Assocamerestero e della Camera di Commercio di Treviso -Belluno|Dolomiti Mario Pozza - . Si tratta del primo evento organizzato nel mio nuovo incarico di presidente di Assocamerestero l’agenzia delle 84 camere di Commercio italiane nei 61 paesi del mondo.

Una grandissima potenzialità per favorire l’internazionalizzazione riducendo, grazie al prezioso presidio delle Camere italiane all’estero, il rischio d’impresa nei mercati internazionali. Ogni azione ha sempre bisogno di un’ attenta e accurata formazione – evidenzia Pozza – e questo evento ha l’ambizione di fornire una chiara traccia per scelte d’impresa consapevoli, organizzare piani ben concepiti su eventi di cui mancano i precedenti, individuare quali possono essere le regole chiare per tutta l’organizzazione. Ringrazio l’economista italo – americano di fama mondiale Dominick Salvatore per aver accolto il nostro invito. So il grande affetto che lo lega all’Italia. Ci fornirà una chiara fotografia quale valido supporto per comprendere la metamorfosi in atto dell’ economia mondiale.

Il Sistema Camerale rappresenta da sempre il primo collegamento sul territorio per le aziende Italiane all'estero – evidenzia il Presidente della Italy America Chamber of Commerce di NY Alberto Milani -. Dal 1887 gli imprenditori della Camera di New York offrono ai colleghi Veneti un porto sicuro di approdo condividendo la loro esperienza sul campo. Oggi possiamo offrire nuove soluzioni a costi condivisi per domicilio, logistica, promozione digitale e commercio.

Questo primo incontro internazionale con le aziende Venete e con il Presidente Mario Pozza ci permette di proseguire insieme un percorso nato da solide basi culturali comuni.

Venerdì 2 dicembre saremo a New York per ascoltare e dialogare con uno dei più grandi economisti al mondo: Dominick Salvatore. Al centro - evidenzia Alessandro Minello docente Università Ca' Foscari - lo scenario che ci aspetta e il ruolo dell’internazionalizzazione nella metamorfosi in atto. Porteremo il nostro territorio, i risultati del nostro sistema socioeconomico e lo confronteremo con altre esperienze di sviluppo. Discuteremo di futuro, delle leve per una nuova internazionalizzazione, sostenibile, generatrice di valore per la collettività e non per pochi.

Dalla “my way” alla “our way” di apertura internazionale, attraverso la capacità di generare valore trasformando gli investimenti e il trade openness in sviluppo.

Programma

15:15 ora italiana

Saluti di benvenuto

Mario Pozza, Presidente di Assocamerestero

Alberto Milani, Presidente della IACC NY

15:30

Dove è diretta l'economia mondiale? Where is the World Economy Headed?

Dominick Salvatore, Professore di economia e direttore del Centro di politica economica globale, Università di Fordham

Il ruolo degli investimenti diretti esteri nel rafforzamento di un nuovo percorso di sviluppo - The Role of Foreign Direct Investment in Strengthening a New Development Path

Dominick Salvatore, Università di Fordham

Alessandro Minello, Università Ca' Foscari

Fred Campano, Università di Fordham

18:00

Q&A possibilità di rivolgere domande

Per la partecipazione gratuita ONLINE, con traduzione simultanea in italiano, procedi direttamente cliccando a questo indirizzo: https://us02web.zoom.us/j/82950480730