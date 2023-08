Treviso insolita: tour guidato fra leggende, misteri e curiosità

Un tour guidato che consentirà di scoprire Treviso da un’insolita prospettiva.

Un’occasione per conoscere il volto più nascosto e suggestivo della città visitando luoghi legati a leggende, misteri e curiosità. Tra le chiese, le mura e i palazzi aleggiano ancora oggi spiriti di dolci fanciulle, anime dannate, creature misteriose.

Passo dopo passo, incontreremo simboli arcani, antiche presenze, alchimisti, tiranni, illustri personaggi, che ci racconteranno una Treviso diversa.



RITROVO: Treviso (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 14 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive, almeno 1 lt di acqua a persona.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3OTPrOD

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3OTPrOD