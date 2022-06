Treviso International Saxophone Festival- 1^ edizione

Una nuova rassegna per la Città dal 6 al 10 luglio arriva il Treviso International Saxophone Festival, uno dei grandi eventi dedicati al mondo del saxofono. La manifestazione, nella sua prima edizione trevigiana, è organizzata dall’Associazione Chiostro Armonico APS in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Treviso e la Provincia e si fregia della direzione Artistica del maestro Luis Lanzarini. Sono inoltre partner della manifestazione importanti istituzioni musicali come l’Istituto Diocesano di Musica Sacra, il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, il Teatro Comunale Mario Del Monaco e la Fondazione “L. Bon” di Colugna.

La kermesse prevede una parte didattica, showcase a cura dei due principali brand mondiali legati al sax (Selmer Paris e D’Addario) e un ricco programma concertistico che farà risuonare le più suggestive location del centro storico di Treviso (teatri, chiese, piazze, musei). Artisti di calibro internazionale si esibiranno proponendo concerti di ogni versante stilistico: musica classica, spirituale, jazz, contemporanea, con programmi per soli saxofoni o con la presenza di ensemble strumentali e vocali. Allievi italiani e stranieri raggiungeranno inoltre Treviso per potersi perfezionare e confrontare con importanti docenti. Il Treviso International Saxophone Festival sarà ufficialmente aperto dal Quartetto di Saxofoni della Banda Musicale della Polizia di Stato in un concerto istituzionale che si terrà la sera di mercoledì 6 luglio presso il Salone dei Trecento. L’evento conclusivo, che si terrà all’Auditorium S. Croce, proporrà invece un programma in cui il MAC Saxophone Quartet dialogherà con il fuoriclasse del jazz Rosario Giuliani per l’anteprima mondiale di un progetto crossover che sarà registrato da “Parco della Musica Records” nel 2022.

«Siamo orgogliosi di accogliere in Città un nuovo festival», afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. «Fa piacere che Treviso risulti attrattiva per l’organizzazione di queste rassegne, in grado di portare in città non solo grandissimi artisti ma anche momenti formativi e didattici. Eventi, dunque, che uniscono la musica e l’intrattenimento con iniziative per addetti ai lavori e appassionati per un focus a 360 gradi sullo strumento»

Così Luis Lanzarini, direttore artistico di TISF: «Questo festival è una manifestazione che mira a valorizzare sia il saxofono che la città di Treviso, puntando a costruire negli anni una kermesse sartoriale di ampio respiro che unisca le eccellenze internazionali con quelle del territorio. Treviso è la città ideale per questo tipo di iniziative, dove la sfida di Amministratori ed organizzatori è quella di gestire al meglio le inestimabili risorse storiche, artistiche, naturalistiche e imprenditoriali in un delicato equilibrio fra tradizione ed innovazione. Una grande proposta musicale con numerosi eventi e prestigiosi artisti che faranno risuonare le locations più suggestive del centro città».

Il programma

Concerto di apertura del Festival

Salone dei Trecento – mercoledì 6 luglio ore 21.00

Quartetto di saxofoni della banda Musicale della Polizia di Stato

Un concerto istituzionale realizzato in collaborazione con la Questura di Treviso, in cui si esibirà una formazione appartenente alla Banda Ministeriale della Polizia di Stato, uno degli ensemble di fiati più prestigiosi ambasciatore della cultura e dei valori italiani in tutto il mondo.

Musicisti: Stefano Nanni – sax soprano, Ciro Ferraro – sax alto, Mario Ciaccio – sax tenore, Filippo Corbolini – sax baritono

Concerto pomeridiano

Chiostro del Museo Bailo – giovedì 7 luglio ore 18.00

Fortissimo Saxophone Quartet

Il Fortissimo Saxophone Quartet è formato da quattro docenti di saxofono in servizio nei Licei musicali del Veneto. propongono un programma di autori italiani contemporanei.

Musicisti: Fabio Calzavara - sax soprano, Caterina Villari - sax alto, Anna Righetto - sax tenore, Emma Nicole Pigato - sax baritono

Concerto serale

Il saxofono nella musica spirituale

Chiesa di S. Francesco – giovedì 7 luglio ore 21.00

Ensemble di saxofoni, arpa, percussioni e coro FVG

Il concerto propone musiche originali per ensemble di saxofoni, arpa, percussioni e voci nella meravigliosa cornice del complesso di S. Francesco. Un programma inedito con suggestive musiche legate alla spiritualità, composte da prestigiosi autori contemporanei del nostro territorio ed interpretato da importanti formazioni quali il coro stabile del Friuli Venezia-Giulia ed il MAC Saxophone Quartet, una delle ensemble italiane più attive del panorama saxofonistico.

Musicisti: MAC Saxophone Quartet, Marco Gerboni

Ensemble di Saxofoni

Stefano Pecci – Andrea Biasotto: sax soprano, Luis lanzarini - Fausto vedova – sax alto

Alex Sebastianutto, Enrico Leonarduzzi, Danilo Russo: sax tenore, Valentino Funaro: sax baritono

Marko Jugovic – Christian Del Bianco: percussioni, Eugenia Ceschiutti: arpa

Coro del Friuli Venezia-Giulia

Direttore: Cristiano Dell’Oste

Concerto jazz

Loggia dei Cavalieri – venerdì 8 luglio ore 21.00

Evergreen American Song

Un concerto che farà risuonare la suggestiva Loggia dei Cavalieri, in cui si esibirà un quartetto di animo jazzistico. Saranno interpretate da sax, tastiere, contrabbasso e batteria numerose songs americane di godibile ascolto.

Musicisti: Renzo Busato: sax , Marco Mazzocato: tastiere, Giorgio Panagin: contrabbasso, Renato Peppoloni: batteria

Matinée

Foyer del Teatro Comunale Mario Del Monaco

sabato 9 luglio ore 11.30

T.A.P. Saxophone Duo

Un duo giovane dallo stile unico che alterna rielaborazioni di pezzi celebri a brani di loro composizione, in cui si fondono lo stile accademico, l’improvvisazione e qualche tratto etnico. Un concerto di tarda mattinata in cui il Teatro Del Monaco aprirà il proprio Foyer e regalerà ai passanti un prodotto assolutamente inedito.

Musicista: Alessandro Juncos: sax alto, Riccardo Fachinat: sax baritono

Concerto serale

“Il virtuoso del sax”

Auditorium Stefanini - sabato 9 luglio ore 21.00

Con programma da funambolo, Nikita Zimin si conferma uno dei pochi saxofonisti al mondo in grado di interpretare difficilissime pagine del repertorio violinistico. Già vincitore dell’ “Adophe Sax” competition, il più prestigioso concorso a livello internazionale, questo straordinario artista si è poi affermato come uno dei più apprezzati solisti del panorama classico. Sarà accompagnato in questo concerto da una formazione del nostro territorio: l’ensemble d’archi del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

Musicisti: Nikita Zimin: sax solista

Ensemble di archi del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco V.to

Matinée: Piazza Rinaldi – domenica 10 luglio ore 11.00

SaxOrchestra – dir. M° Stefano Pecci

A conclusione della parte didattica del festival, verrà proposto un concerto in cui tutti gli allievi iscritti formeranno un ensemble composto interamente da saxofoni nelle loro varie tessiture. Verranno consegnati loro gli attestati di partecipazione e si esibiranno in un programma preparato e diretto dal M° Stefano Pecci, saxofonista e direttore che vanta collaborazioni con i più prestigiosi teatri internazionali.

Guida all’ascolto e Concerto Vesperale – domenica 10 luglio ore 17.00

Cattedrale “S. Pietro Apostolo” di Treviso, organo Kuhn-Radetzky

Sargas Duo

Un progetto trasversale proposto da questo meraviglioso duo italo-viennese che, con il suggestivo abbinamento saxofono e organo, alterna importanti pagine della tradizione barocca a brani di recente composizione. Due artisti di caratura internazionale che faranno vibrare la Cattedrale di Treviso.

Musicisti: Massimiliano Girardi: saxofoni, Luca Lavuri: organo

Concerto di chiusura del festival: “Miserere”

Auditorium S. Croce – ore 21

Un ricercato progetto crossover che affonda le sue radici nel più nobile patrimonio musicale italiano, in cui l’arte dell’improvvisazione tipica del linguaggio jazz si sposa con gli stilemi del passato.

Un millennio di capolavori attinti dagli antichi antifonari gregoriani e dai laudari medioevali, dal contrappunto rinascimentale di scuola romana e veneziana fino a toccare il melodramma; un percorso nel tempo e nel sound italico interamente interpretato da artisti che si sono distinti per la loro capacità di rinnovare la tradizione.

Arrangiamenti inediti, preparati appositamente dal M° Mario Corvini per valorizzare sia i raffinati fraseggi di Rosario Giuliani che gli avvolgenti timbri di ricerca del MAC Saxophone Quartet, uno dei quartetti più apprezzati per la loro opera di tutela ed innovazione della scuola italiana.

Musicisti: Rosario Giuliani: solo jazz alto sax, MAC Saxophone Quartet, Stefano Pecci: soprano sax, Luis Lanzarini: alto sax, Alex Sebastianutto: tenor sax, Valentino Funaro: baritone sax.