Natale a Treviso con i Musei Civici: partono i laboratori natalizi per bambini

Un Natale particolare come quello che ci apprestiamo a vivere può diventare anche un Natale originale e stimolante. I Musei Civici di Treviso, dal 21 al 24, e poi il 26 dicembre, per invitare i bambini e le famiglie a passare qualche momento di divertimento scoprendo le possibilità di invenzione offerte dall’arte e dalla bellezza delle collezioni della città, potranno partecipare alle attività in diretta zoom di Ilaria Simeoni di Coopculture il 21, 22, 24 con video tutorial il 23 e il 26.

Si partirà il 21 dicembre alle 16.30 da “La mappa documentata di casa mia” (età 4-6): osservando alcune immagini di sculture materiali conservate al Museo Bailo, sarà possibile costruire un leporello e decorarlo con le superfici di casa. Lo scopo è quello di scoprire il concetto di ruvido e di liscio, la consistenza dei materiali diversi per fare una scultura e soprattutto lo studio dei particolari che ci circondano. Poi sarà la volta di Orsola con la Storia di una principessa (età 6-8) anni il 22 dicembre, sempre alle ore 16.30.

Si partirà dalla lettura animata della storia di Orsola scritta da Laura Simeoni e illustrata da Chiara Tronchin con il racconto del sogno di Tomaso da Modena e un gioco finale. Saranno inviate alle famiglie le figure dei personaggi da stampare, per poter fare il laboratorio di creazione delle marionette. Quindi, il 23 dicembre, sempre ore 16.30 il tema sarà “Il Museo come luogo in cui pensare e ripensare la città!”. Per la Vigilia di Natale si è poi pensato a grandi e piccini con un’attività dagli 8 anni in su! Il 24, sempre dalle 16.30, sarà la volta del Training del perfetto artista. Infine, il 26 dicembre gli incontri saranno dedicati al Museo come spazio vivo, in trasformazione.