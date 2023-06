“LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta”

Sabato 17 giugno, dal mattino alla sera, presso la LOGGIA dei CAVALIERI di TREVISO, tornerà la consueta edizione di:



la manifestazione libraria, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, è all’ultima edizione prima dell’estate che, nonostante le molte traversie, è giunta alla sua 51a edizione. LIBRI in LOGGIA non è in lutto, anzi è più interessante e frizzante che mai e sarà questa allora una perfetta occasione per tutti i lettori accaniti, gli studenti alla caccia di buone letture a prezzo modico e per i bibliofili seri “catturare” un’edizione di pregio, come anche di un volume che possa accompagnare qualche mezz’ora di serena lettura o di studio. Una decina saranno, come sempre, i librai a disposizione del pubblico, con delle new entry tra i venditori, cosa che può stimolare una certa curiosità. Sarà un sabato sicuramente assolato, zeppo di turisti che verranno a gratificare la nostra comunità passando un week end degno di una stupenda passeggiata nel centro storico di una delle più gentili, accoglienti e preziose cittadine del Veneto. (Fotografia di Luciano Bragaggia)