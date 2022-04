Maggio è il mese ideale per visitare Ca’ Spineda

Per chi non avesse già visitato la nuova ala espositiva di Ca’ Spineda, maggio sarà il mese ideale per farlo.

Grazie alla collaborazione con alcuni istituti superiori di Treviso e provincia, sarà possibile infatti prenotare una visita guidata gratuita praticamente tutti i giorni, accompagnati dagli studenti che insieme ai loro docenti, hanno scelto di svolgere qui una parte del loro percorso per il conseguimento di competenze trasversali (PCTO).



Gli studenti hanno seguito un piano di formazione ad hoc per collaborare come guide nella nuova ala museale, in biblioteca, negli archivi storici e a Ca’ dei Brittoni: un percorso che accompagnerà il visitatore alla scoperta della dimora seicentesca della famiglia Spineda, delle collezioni d’arte e della biblioteca della Fondazione, nonché degli affreschi medievali e rinascimentali di Ca’ dei Brittoni.

Tutti spazi aperti e accessibili al pubblico previa prenotazione.



Gli studenti coinvolti in maggio saranno 17 e provengono dal Liceo Linguistico A. Canova di Treviso, dal Liceo G. Berto di Mogliano e dall’Istituto Tecnico Riccati di Treviso.



La Fondazione non è nuova a questo tipo di collaborazioni. Nel 2021 ha accolto presso le proprie sedi un centinaio di studenti provenienti da diverse scuole superiori di Treviso e provincia.



Ricordiamo che per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 0422-513100 o scrivendo a fondazione@fondazionecassamarca.it.



A tutti i visitatori del mese di maggio sarà consegnato anche un omaggio, fino ad esaurimento delle scorte.