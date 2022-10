Torna la grande marcia dell'Advar

Domenica 16 ottobre la GRANDE MARCIA DELL’ADVAR tornerà in presenza, con i tradizionali due percorsi, da P.le Burchiellati alle 10.30, oppure dallo Stadio di Monigo alle 11.15, con arrivo congiunto al Parco Olimpia della Casa dei Gelsi, in Via Fossaggera. E quest’anno, per i fisici più atletici, in parallelo alla camminata, anche la RUN for ADVAR, una corsa di 10 Km immersi nella natura, tra Santa Bona e Borgo Furo, con partenza - alle ore 9.00 - ed arrivo sempre nel giardino dell’Hospice.

In questi due anni di pandemia l’ADVAR, in maniera sapientemente resiliente, non ha mai interrotto i servizi alle persone ed ha perseverato nell’organizzare eventi che contribuissero a produrre economie di sostegno. Tra questi anche la Marcia Social, a cui i cittadini partecipavano inviando foto e video di camminate attraverso i vigneti del prosecco doc, lungo il litorale lagunare, sulle vette delle Dolomiti, o semplicemente - con eguale efficacia - nel giardino del condominio.

Ma finalmente, dopo due anni di limitazioni, la GRANDE MARCIA torna alle origini: tutti i cittadini sono invitati ad unirsi per le vie della città per testimoniare attenzione e vicinanza alle persone che soffrono ed ai loro familiari, aiutando concretamente l’ADVAR, perchè possa continuare a prendersi cura di loro.

Come sempre, il lungo fiume di Amici giungerà nel giardino dell’Hospice: un evento tradizionale per la Comunità dell’ADVAR, con la quale i cittadini potranno condividere i valori profondi della dimensione umana, introducendo anche nuovi modi di stare insieme. Quest’anno il lancio dei palloncini verrà affidato alla Presidente, che rilascerà un bouquet di “bolle colorate” che voleranno decise, portando idealmente i pensieri ed i desideri dei partecipanti, in cielo, ad incontrare gli affetti lontani...

Il periodo contingente, infatti, ha ricordato l’importanza dell’ambiente, e come sempre, l’ADVAR ha fatto proprio lo spirito di saggezza collettiva del prendersi cura del pianeta che tutti ci accoglie, anche evitando di rilasciare migliaia di palloncini, che - benchè biodegradabili - non sarebbero privi si effetti sull’ambiente.

Una festa per tutti: famiglie, piccoli scatenati, giovani energici, anziani motivati, …

gustando panini, pizzette, coscette di pollo - con un’offerta responsabile sempre a sostegno di chi soffre - .

Il tutto accompagnato dalla musica, con le Majorettes ed il corpo Bandistico di Maser, le Baghe della Zosagna, ma anche con i Doremissimi, i Growin’Up Singers e Voice Ensemble di Paola Pascolo.

Come sempre, a fianco alla Presidente Anna Mancini, saranno presenti il Sindaco di Treviso, Mario Conte, gli Amici Alpini, tra cui Antonio Barbirato in rappresentanza del Presidente Marco Piovesan (a Napoli per il 150° del Corpo) e Giuliana dal Pozzo, a nome dei Vigili urbani della città.

La giornata di festa si concluderà con l’estrazione dei ricchi premi della lotteria.

A tutte e tre le manifestazioni è sempre possibile iscriversi ( www.advar.it, 0422 358311), anche poco prima della partenza!