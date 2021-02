Maria Grazia Calandrone incontra gli studenti del Planck

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Maria Grazia Calandrone, fra le più interessanti voci italiane della poesia, mercoledì 24 febbraio parla in streaming agli studenti del Planck per condurli al piacere dell’ascoltare e dello scrivere versi. Oltre che poetessa _ il suo esordio risale al 1994 aggiudicandosi il premio Eugenio Montale per l’inedito con la silloge “Illustrazioni”_ Calandrone è anche drammaturga, giornalista, artista visiva, autrice e conduttrice radiofonica. Il pubblico ha potuto apprezzarla nella recente trasmissione su Radio Rai3 “Scuola di poesia aperta agli ascoltatori” e nei precedenti programmi “Poesia in technicolor” e “Alfabetiere poesia”. Recentemente ha pubblicato il romanzo “Splende come vita” dedicato alla madre adottiva. L’incontro organizzato dal Liceo scientifico e Itis Max Planck è compreso nel “Progetto lettura” ideato dagli insegnanti per mettere a confronto autori e ragazzi, e nasce dalla collaborazione con l’associazione Piccoli Maestri nella quale autori contemporanei si rendono disponibili a leggere e parlare di letteratura con le nuove generazioni. La scuola cerca così ancora una volta attraverso gli autori di fare cultura non solo con i libri ma anche con la vita e l’esperienza. Dopo gli incontri con gli scrittori di romanzi e saggi, ora la scommessa si apre alla poesia, genere non sempre facile e alla portata dei giovanissimi. Maria Grazia Calandrone dalla sua esperienza con le parole e il ritmo leggerà e commenterà alcuni testi poetici dialogando con i ragazzi delle classi seconde. In maggio invece incontrerà gli studenti di quinta per un percorso sul poeta Giorgio Caproni.