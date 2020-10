Meditazione dinamica di Osho

Le meditazioni attive di Osho creano un percorso di autoconoscenza che parte dal corpo e consente di focalizzare l'attenzione su:

❃ blocchi energetici condensati in alcuni punti fisici, per scioglierli e allentarli dolcemente,

❃ punti di forza, per renderli vivi e attivi.

❃ la nostra essenza più profonda

Ogni meditazione attiva ideata da Osho si compone di alcuni stadi durante i quali si possono scaricare le tensioni sia fisiche che emotive e mentali, per poi giungere naturalmente a uno stato di quiete interiore, la meditazione.



ATTENZIONE: questa meditazione richiede un impegno fisico particolare. Se hai problematiche particolari chiedi informazioni prima di iscriverti.

INDICAZIONI PRATICHE

Non fare colazione prima della meditazione

Abbigliamento comodo e leggero; l'attività si fa scalzi

Porta un telo mare

Disponibilità di fare la doccia in palestra dopo la meditazione

MASSIMO 15 POSTI (nel rispetto delle norme anti covid)