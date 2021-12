Torna il mercato di Santa Maria del Rovere

Prezzo non disponibile

Uno dei mercati agricoli più partecipati della Marca trevigiana. Dopo due anni il mercato agricolo del giovedì mattina nel quartiere di Santa Maria del Rovere rientra nella sua sede, la rinnovata Piazza Martiri di Belfiore. «Lo spostamento, dettato dagli imponenti lavori di ammodernamento dell’intero quartiere, ci ha visti in questi due anni sempre attivi, anche nei periodi Covid, grazie alla collaborazione con la parrocchia di Sant’Anna che ci ha ospitato presso il campo sportivo parrocchiale – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - I lavori nel complesso termineranno la prossima primavera, la Piazza è il primo stralcio restituito alla piena fruizione degli abitanti del quartiere, che possono apprezzare il complessivo miglioramento delle strutture. Dico bravi ai nostri imprenditori agricoli che popolano i mercati di Campagna Amica con i loro prodotti del territorio, ma soprattutto raccontando i metodi di produzioni e anche i segreti del loro utilizzo in cucina. Penso che negli anni gli agricoltori hanno onorato il loro patto con i consumatori forti di una reputazione che li vede come punti di riferimento a cui poter dare una totale fiducia».

L’inaugurazione ufficiale si terrà domani, giovedì 9 dicembre. «Ci saranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale e della parrocchia, e attendiamo numerosi i cittadini del quartiere che ci hanno sostenuto e atteso in questi due anni – conclude Polegato – E’ stato un vero gioco di squadra che ha visto il Comune di Treviso artefice di un grande intervento per la comunità». Taglio del nastro alle ore 10:00.

I protagonisti del mercato di Campagna Amica di Santa Maria del Rovere sono: Az. agr. Bau' Giorgio e Mariotto Liliana s.s. carni di coniglio, Az. agr. Furlan Giuliano vini tipici trevigiani, Az. agr. San Martino di Zanella Igor & c. carni salumi e tradizione, Campello Giacomo frutta e ortaggi del territorio, De Lazzari Anna Maria piante, fiori e competenza, Osellame Marco salumi, verdure e confetture, Soc. agr. Giavaretto s.s. di Rossi ortaggi di stagione e trasformati, Soc. agr. Fedrigo Manzato dei f.lli Manzato formaggi di produzione locale e Trentin Luigino frutta e verdura di stagione.