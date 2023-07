Treviso meta d’artisti - Visite guidate in centro storico

Nuovissima tematica per le visite guidate di agosto e settembre organizzate da IAT Treviso centro. Da sabato 5 agosto prenderà, infatti, il via il calendario di visite “Treviso meta d’artisti”, che comprende luoghi legati ad artisti non trevigiani che a Treviso hanno vissuto, o soggiornato o semplicemente lavorato. Un itinerario, quindi, alla scoperta di opere realizzate o custodite a Treviso, ma anche di luoghi che fanno riferimento a personaggi noti che in città “hanno lasciato il segno”.

Molti gli artisti che verranno ricordati in questo ciclo di visite, ad esempio: Tomaso Da Modena, Tiziano, Scuola di Paolo Veronese, Fra’ Giocondo e Bartolomeo d’Alviano, Ludovico Pozzoserrato, Dante e Pietro Alighieri, Arturo Stagliano, Il Bergamasco, Miguel Miranda Quinones.

Un percorso di visita ideato anche nel nome della “Marca gioiosa et amorosa”, definizione data al territorio trevigiano nel Medioevo proprio in virtù del suo essere meta di artisti e trovatori che in città incontravano la giusta atmosfera ed ispirazione per realizzare le loro opere.

Treviso meta d’artisti

Date in programma:

- Sabato 5 agosto, ore 15:00

- Sabato 19 agosto, ore 15:00

- Sabato 02 settembre, ore 15:00

- Sabato 16 settembre, ore 15:00

- Sabato 30 settembre, ore 15:00

Costo: 8 € adulti, 6 € dai 6 ai 14 anni

Info e prenotazione (obbligatoria): IAT Treviso centro - 0422.595780 - info@turismotreviso.it

Una proposta che va ad integrare il già ricco calendario “Treviso notturna e sotterranea”, il tour inedito che fa scoprire una parte nascosta di Treviso in un orario sicuramente suggestivo. Le visite, infatti, si svolgono di martedì alle ore 20.30 (ultime date: 8 e 29 agosto, 3, 12 e 26 settembre).