A "Partecipare il Presente" il Vescovo Michele Tomasi

Sarà il Vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi a tenere la lezione conclusiva del corso per funzionari di associazione promosso da Partecipare il Presente, organismo che dal 2005 riunisce le rappresentanze sociali trevigiani promuovendo iniziative di riflessione culturale e formazione. L’appuntamento è venerdì 26 maggio alle 9,45 nella sala Consiliare della Provincia di Treviso (Via Cal di Breda 1) e avrà come tema conduttore ‘Le associazioni e la loro funzione di solidarietà sociale’. Il primo intervento, di Matteo Mascia coordinatore del progetto Etica e politiche ambientali di Asvess (Associazione veneta sviluppo sostenibile) tratterà de ‘Il Bene e i Beni comuni’ mentre il titolo dell’intervento di Monsignor Tomasi sarà ‘La società civile e il principio di sussidiarietà”.

Con questo incontro si conclude il percorso di formazione per funzionari e responsabili delle associazioni della Marca promosso da Partecipare il Presente, che ha preso il via a febbrai, con 28 partecipanti. Questa prima edizione della ‘scuola’ di cultura associativa si è articolato in nove incontri, ciascuno in una sede associativa diversa, che hanno visto come relatori Paolo Feltrin, Daniele Marini e Sergio Rosato. Quest’ultimo appuntamento è organizzato dall’Associazione Comuni della Marca Treviso che presenterà la propria storia e funzione.

«Siamo particolarmente soddisfatti del buon esito di questo percorso di formazione e ringrazio per questo tutti i docenti e i giovani partecipanti» spiega il Presidente di Partecipare il Presente Luca Bertuola «Crediamo di aver iniziato a rispondere a un’urgenza avvertita da tempo da molte strutture di rappresentanza e, al tempo stesso, risponde all’esigenza di una classe dirigente sempre più preparata e responsabile. Il percorso è anche sintesi di 18 anni di incontri che Partecipare il Presente ha offerto alla comunità trevigiana. L’obiettivo ultimo è di conservare il capitale sociale dato dalle associazioni, affinché possano continuare a garantire l’azione di sussidiarietà responsabile nel rapporto con gli enti pubblici e lo Stato, favorendo la miglior rappresentanza degli interessi dei propri associati e contribuire al bene comune».