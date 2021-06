Guida ai luoghi della Treviso misteriosa di Giovanni Golfetto e Gino Carraro è il libro per chi vuole scoprire nuove emozioni visitando una città di isole racchiusa dentro delle mura che incoronano canali e palazzi affrescati. Racconta di luoghi ed eventi, dove la vicenda storica sfuma nell’eternità della leggenda. Treviso, anche nei suoi luoghi nascosti, è molto di più di una marca gioiosa et amorosa. Sono storie, poco conosciute o narrate per la prima volta, che portano sulle tracce di simboli arcani, alchimisti, cavalieri, artisti e personaggi curiosi presentati con un pizzico d’ironia. È il caso, ad esempio, dello scultore Arturo Martini o del conte Tita Rinaldi, il “marchese del Grillo” della Treviso ottocentesca. Lo si incontra nel primo capitolo dedicato alla Porta di San Tommaso. Il libro, infatti, attraverso 40 tappe accompagna alla scoperta di tracce che il quotidiano impedisce di scorgere ma il testo può essere letto anche solo per il piacere di ciò che narra.

