Mostra di Angelo Bordiga a Ca' dei Carraresi: "La pittura è verità"

A partire dal 2 fino all’11 febbraio 2024, Casa dei Carraresi a Treviso ospita la mostra personale "La pittura è verità" dell’artista Angelo Bordiga, a cura di Alessandra Redaelli e organizzata da Techne Art Service.

Il progetto è stato promosso da Gare82 Gallery e porta il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Treviso. I potenti quadri e disegni di Bordiga saranno esposti per la prima volta a Treviso, in una sede nel cuore pulsante del centro storico. Nelle sale di Casa dei Carraresi, il pubblico potrà ammirare le opere dell’artista bresciano. La mostra intende accompagnare i visitatori in un percorso di scoperta e continua sorpresa, capace di raccontare il pittore e la sua poetica. Angelo Bordiga sa cogliere l’attimo perfetto in una pennellata che ritrae le figure alternando tratti definiti e tratti più scabri. La sua tecnica, perfezionata negli anni di formazione e carriera, scaturisce da una profonda conoscenza della storia dell’arte. È proprio dall’arte e dai suoi maestri – i rimandi più immediati fanno correre il pensiero a Francis Bacon - che il pittore bresciano trae la capacità di trasformare la realtà, trasportando nel suo universo affascinante l’osservatore. La personale La pittura è verità delinea immagini piene di umanità raccontate attraverso una raffinata eleganza. L’artista riesce con le sue pennellate materiche e sature di colore a trasmettere chiare emozioni e sensazioni, alla perpetua ricerca di una verità estetica senza fronzoli o concessioni al mercato. Osservando le tele di Bordiga è evidente l’amore per una continua indagine introspettiva, volta a trovare nuove forme per esprimere le sue suggestioni e la sua visione del mondo. La pittura è verità sarà l’occasione per il pubblico di avventurarsi tra le figure eleganti, potenti, talvolta malinconiche del pittore bresciano, per farsi colpire dall’emotività intrinseca che ogni opera racchiude. L’inaugurazione venerdì 2 febbraio alle ore 18:30 al primo piano di Casa dei Carraresi a Treviso in Via Palestro 33. Sarà presente l’artista, introdotto dalla curatrice Alessandra Redaelli, da Ettore Marchina titolare di Gare82 Gallery che ha promosso la mostra e dagli organizzatori di Techne Art Service.