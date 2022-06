Storie di biciclette, manifesti e campioni: apertura gratuita domenica 5 giugno

Apertura gratuita, domenica 5 giugno, della mostra “Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni” allestita al Salce, nella sede di Santa Margherita. Per una fortunata coincidenza, domenica 5 giugno in Italia si festeggia la Giornata Nazionale dello Sport e visitare la bella esposizione trevigiana sarà una preziosa occasione per ricordare momenti salienti della storia del ciclismo in Italia e non solo. In mostra anche le bici Pinarello, le “bici dei campioni”. La proposta, naturalmente, è quella di raggiungere in bici il Santa Margherita, unendo così allo sport rievocato quello vissuto. Meglio se in compagnia.