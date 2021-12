"Sui Confini": mostra collettiva di Venetofotografia a Santa Caterina

Sabato 18 dicembre, alle ore 17, nella sala Foffano del Museo di Santa Caterina a Treviso, inaugura la mostra “Sui Confini”, realizzata da Venetofotografia APS con il patrocinio della Città di Treviso e dei Musei Civici.

Una mostra frutto del lavoro di un anno coordinato da Colin Dutton - fotografo nato a Londra, laureato in Documentary Photography presso l’Università del Galles, da vent’anni in Italia dove lavora per aziende e riviste internazionali - che ha guidato i 29 partecipanti al progetto lungo un percorso di sperimentazione di un nuovo approccio di comunicare attraverso le immagini. E, infatti, negli scatti esposti a Santa Caterina il pubblico potrà ammirare una notevole varietà di stili e di intenti: fotografie ironiche oppure concettuali, panorami e dettagli, ritratti e immagini evocative. Quello che le unisce sono le osservazioni e le riflessioni sui confini che definiscono il posto in cui viviamo, in cui lavoriamo, in cui stiamo con gli altri e dove stiamo con noi stessi. Confini da rispettare, da rompere o da oltrepassare.

Un lungo lavoro che la presidente di Venetofotografia APS, Manuela Gennburg, illustra così: “All'inizio di questo nuovo millennio, sembrava che tutti i vecchi confini stessero crollando. Confini geografici, economici, di informazione e comunicazione. Si parlava di un futuro senza limiti. Invece, dopo 20 anni, per motivi di sicurezza o di salute o di privacy, sembra che il mondo si stia chiudendo con nuovi limiti e nuovi muri. La pandemia ci ha offerto un momento di pausa e di riflessione. Riflessione su di noi, sulla nostra casa, sul nostro lavoro, sul rapporto con la natura e con le altre persone. Questo progetto fotografico è nato proprio durante il lockdown e le immagini presentate sono il frutto di un anno di intensa ricerca sulla fotografia”.

Espongono: Laura Alongi, Alessandra Barzi, Giuseppe Betrò, Antonio Bettiol, Donatella Canaider, Francesca Cevolotto, Silvia Crosato, Roberta Cuzzolin, Maddalena Fanti, Manuela Gennburg, Marcello Marotto, Mario Mattiuzzo, Francesco Nola, Maria Novello, Elisabetta Perrone, Marcello Pezzé, Cristina Pillan, Viviana Piol, Gianna Piovesan, Emanuele Portelli, Paolo Pozzobon, Alberto Privitera, Graziano Rossetto, Teodoro Teodori, Stefano Tozzato, Massimo Vendrame, Laura Zago, Anna Zambon, Fabio Zardetto.

Apertura: fino al 2 gennaio, da martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (25 dicembre chiuso; 24 e 31 dicembre ore 10-14; 1 gennaio ore 14-18).

Ingresso: gratuito all’inaugurazione – nei giorni successivi 3 euro.