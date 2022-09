Paris Bordon, ingresso gratuito per la giornata di apertura della mostra

Venerdì 16 settembre tutte le cittadine e i cittadini residenti e-o nate-i a Treviso e in provincia potranno visitare gratuitamente, in occasione del primo giorno di apertura, la mostra Paris Bordon 1500-1571. Pittore divino, allestita al Museo Santa Caterina, dove sarà possibile ottenere un ingresso omaggio presso la biglietteria.

La decisione è stata fortemente voluta dalla Città di Treviso in collaborazione con Marsilio Arte per festeggiare l’inaugurazione della rassegna dedicata al grande pittore trevigiano Paris Bordon (Treviso 1500 – Venezia 1571), la più ampia monografica realizzata finora con opere eccezionali, molte delle quali esposte in Italia per la prima volta.

La mostra, che resterà aperta al pubblico dal 16 settembre 2022 al 15 gennaio 2023, è curata da Simone Facchinetti, professore Associato all’Università del Salento, e da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze, e racconta la creatività e la qualità della produzione dell’allievo di Tiziano, riunendo molti dei suoi capolavori provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Tra questi, la National Gallery di Londra, il Louvre di Parigi, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, l’Ashmolean Museum di Oxford, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e i Musei Vaticani.

Il percorso espositivo, che si articolerà in otto sezioni tematiche (Eredità di Tiziano; Fortuna storica; Ritratti; Mitologie; Eros; Invenzioni di Paris; Quadri di devozione privata; Opere devozionali e pale d’altare) documenterà tutte le stagioni del pittore, dalle Sacre Conversazioni ai disegni, dai sensuali ritratti femminili e maschili alle rappresentazioni mitologiche, dalle scene sacre delle grandi pale d’altare alle piccole opere destinate alla devozione privata.

Un itinerario di confronti, curato dal direttore dei musei cittadini, Fabrizio Malachin, permetterà, infine, di riscoprire i capolavori di Paris Bordon custoditi all’interno della Pinacoteca del Museo Santa Caterina con documenti inediti e rimandi alle opere disseminate a Treviso e in tutto il Veneto.

Call Center prenotazioni (obbligatorio per gruppi)

Tel. +39 0444 326418. Mail. mostraparisbordon@gmail.com

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 18

La prenotazione tramite call center è obbligatoria per i gruppi

I biglietti sono acquistabili anche on line www.ticketlandia.com/m/paris-bordon-pittore-divino e presso la biglietteria di mostra

Tariffe Mostra

Biglietto intero € 12

Biglietto ridotto € 10 - gruppi (composte almeno da 10 persone), associazioni convenzionate, studenti universitari e delle Accademie di Belle Arti, membri dell'Associazione Amici dei Musei, soci Touring Club, soci FAI

Biglietto ridotto € 8 - tariffa speciale possessori di Treviso Card, possessori di biglietto cumulativo dei Musei di Treviso, possessori del biglietto della mostra Canova Gloria Trevigiana

Gratuito minori di 18 anni, disabili con accompagnatore, guide autorizzate, accompagnatori gruppi, giornalisti, membri ICOM

Speciale biglietto aperto € 15

Tariffe Mostra + Musei di Treviso

Biglietto speciale Mostra + Museo Santa Caterina € 14

Biglietto speciale ridotto Mostra + Museo Santa Caterina € 12

Biglietto cumulativo Mostra + Museo Bailo + Santa Caterina € 18

Biglietto cumulativo ridotto Mostra + Bailo e Santa Caterina € 14

Gratuito minori di 18 anni, disabili con accompagnatore, guide autorizzate, accompagnatori gruppi, giornalisti, membri ICOM

Le tariffe ridotte o gratuite sono applicabili solo presentando un documento, tessera o badge valido che ne attesti il diritto

VISITE GUIDATE

Visita guidata in italiano: € 100

Visita guidata in inglese: € 120

Visita guidata scolaresca: € 80

Visita guidata scolaresca + laboratorio: € 120

Durata della visita: 1 ora. Durata della visita guidata scolaresca + laboratorio: 1 ora e mezza

Visite 1 gruppo ogni 20 minuti

Diritto di prenotazione: € 1,50

Da applicare sugli acquisti on line e tramite call center. Sono escluse dalla prevendita le scuole