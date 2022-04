Nei suoi panni: riprendo la mia storia con occhi diversi. Vernissage al Dump

Nuovo appuntamento Tiny Stage ??

? Giovedì 14 aprile

? Ore 21.00

Inaugurazione della mostra mixed media ??? ???? ?????: ???????? ?? ??? ?????? ??? ????? ???????

In esposizione per circa un mese i lavori realizzati dai ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Treviso nell’ambito del progetto omonimo che li vede protagonisti.

Il progetto, iniziato ad aprile 2021 e conclusosi a febbraio 2022, ha coinvolto i ragazzi in diversi laboratori artistico-espressivi (musica, scrittura autobiografica, fotografia, video teatro e montaggio) con lo scopo di fornire spazi per la libera espressione di sé attraverso varie forme artistiche, agevolare il percorso di reinserimento nella società grazie all’acquisizione di competenze tecniche e soft skills e alla definizione di un nuovo progetto di vita.

L’organizzazione di volontariato di Treviso NATs per… dal 2013 si impegna per dare continuità alle attività in IPM, come realizzazione della filosofia NATs incentrata sulla tutela dei minori, in particolare quelli in situazioni di marginalità.

Con questa mostra la volontà è di condividere con la cittadinanza il messaggio positivo e di inclusione che sottende al progetto, e sensibilizzare usando le parole e le storie raccontate dai ragazzi attraverso i loro lavori.



?? Posti limitati, prenotazione consigliata al 340 6429617

Entrata libera con consumazione facoltativa



*Evento nel rispetto delle disposizioni anti contagio