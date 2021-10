Aperta nel week end la mostra-installazione dedicata a Zanzotto

Prezzo non disponibile

Inaugurata lo scorso fine settimana in occasione dell’incontro “Omaggio a Zanzotto”, organizzato in collaborazione con il festival letterario CartaCarbone, sarà visitabile anche questo fine settimana la mostra-installazione creata all’interno dell’azienda agricola biologica Paia de Pasqua di Dante Carniato, il noto fondatore di Piola. Un percorso a tappe nella campagna trevigiana tra i filari e le coltivazioni locali nonché la celebrazione della letteratura e della poesia legate al paesaggio, che porta a una riflessione attualissima sulla sostenibilità e l’uso del territorio. La mostra-installazione sarà visitabile per tutto il periodo autunnale.

Nei suoi 6 ettari di estensione, Paia de Pasqua ha voluto ricreare la campagna trevigiana di una volta, variegata nella scelta delle colture - ortaggi, gelso, cereali antichi - e scandita da orti, canali e siepi. In questo spazio alle porte di Treviso trova luogo anche la mostra-installazione, accessibile dal pubblico nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, e sabato dalle 9.30 alle 13.30. Si tratta di 18 porte, tutte recupero degli anni Cinquanta e Sessanta, che accompagnano il visitatore all’interno dell’azienda. Ciascuna di esse reca alcune poesie e brani narrativi tratte dalle opere di grandi scrittori quali Zanzotto, Comisso, Cacciari e Paolini. Il cosiddetto “Pantheon”, una struttura rustica permanente ma inglobata nella mostra-installazione, conclude il percorso di visita nel paesaggio.

Info

La mostra-installazione sarà visitabile per tutto l’autunno negli orari di apertura di:

mercoledì e venerdì 9.30-13.00 e 14.30-18.00

sabato 9.30-13.30