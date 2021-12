Multiverse #2 - conversations: musiche di Bill Evans, Thelonious Monk e Keith Jarret

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi, il concerto e relativa cena a degustazione inizierà alle 20:30.

Che cosa hanno in comune i Daft Punk, Tenco e l'improvvisazione? È questo il tema di Multiverse #2. L'improvvisazione diventa quindi un linguaggio che permette di plasmare la musica secondo la propria sensibilità artistica. Pamovio, autore del disco Multiverse - urban piano solo in programma il giorno precedente - darà una personale lettura di alcuni dei più grandi successi della musica contemporanea con il suo linguaggio che strizza l'occhio sempre alla melodia e ai colori delle armonie jazzistiche.



Alessio Pamovio è pianista, compositore e arrangiatore. Sperimentatore di linguaggi. Si è esibito nei più importanti locali, teatri e festival italiani, in Francia e Croazia. Vincitore di numerosi premi internazionali fra cui “Concorso Musicale Città di Cervo”, “Concorso Internazionale di Musica città di Ladispoli”. Il disco è stato prodotto da Ipogeo Records e Filippo Cosentino, registrato a Torino nel mese di febbraio 2021 dal Dragonfly Studio Alba.



Alessio Pamovio ha suonato un pianoforte Steinway&Son di Piatino Pianoforti, partner tecnico del Dragonfly Studio Alba.



Per partecipare, sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'email: events@caffecaffi.com oppure prenotandosi in loco presso il caffè. Verrà richiesto il Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura prima di accedere all'evento.