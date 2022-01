Incontriamoci al museo, via ad un nuovo ciclo di incontri

Un moderno caffè letterario ai Musei Civici di Treviso. Le sedi museali cittadine inaugurano “IncontriAMOci al Museo”, ciclo di incontri dedicati a scoprire e approfondire in modo nuovo le collezioni, le attività e le mostre in corso.

Si partirà il 13 gennaio a Santa Caterina, in Sala Coletti, con la lezione-spettacolo tenuta dal noto critico d’arte Luca Nannipieri e la sua presentazione del libro “Il destino di un amore. Tiziano Vecellio e Cecilia”. Al Museo Luigi Bailo si terranno invece i due primi appuntamenti collegati alla grande Mostra Treviso “Viaggio dantesco”. Il 17 gennaio, con l'incontro dedicato all'artista Tono Zancanaro e al suo percorso dantesco, approfondito dal responsabile dell'Archivio dell'artista Manlio Gaddi, e il 20 gennaio, in collaborazione con Oderzo Cultura, nella Pinacoteca Alberto Martini, seconda sede espositiva di “Treviso Viaggio Dantesco”, con la presentazione generale dei curatori della mostra Paola Bonifacio, Monia Bottaro, Elisabetta Gerhardinger, Fabrizio Malachin.

A febbraio (nei giorni 3, 10, 17 e 24) ci saranno altri quattro appuntamenti dedicati.

Il 19 gennaio sarà quindi presentato il nuovo Bollettino dei Musei Civici alla presenza di molti degli autori, che condivideranno qualche anticipazione sui contenuti della nuova edizione. Per partecipare basterà prenotarsi on line all’indirizzo Eventbrite collegato ad ogni appuntamento, che non potrà prevedere più di quaranta posti per incontro. L’accesso avverrà secondo le normative vigenti.

Gli appuntamenti:

13 gennaio – ore 18:00 – Sala Coletti (Santa Caterina): Lezione-spettacolo con Luca Nannipieri, che presenta il suo libro “Il destino di un amore. Tiziano Vecellio e Cecilia”

Prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-di-luca-nannipieri-il-destino-di-un-amore-221851954167

19 gennaio – ore 17:00 – Sala Coletti (Santa Caterina): Presentazione del Bollettino 2021 dei Musei Civici

Prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-bollettino-2021-dei-musei-civici-di-treviso-230243403217

20 gennaio – ore 20:30 – Oderzo, Pinacoteca Alberto Martini: Incontro con i curatori di Treviso Viaggio Dantesco, Paola Bonifacio, Monia Bottaro, Elisabetta Gerhardinger, Fabrizio Malachin

Informazioni e prenotazione: Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@oderzocultura.it

Accesso secondo le normative vigenti. Per informazioni e aggiornamenti oderzocultura.it.

27 gennaio – ore 17:00 – Museo Bailo: Incontro con Manlio Gaddi – “Il viaggio di Tono. Dai primi lavori alle illustrazioni della Divina Commedia” – Evento collaterale a Treviso Viaggio Dantesco.

Prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-manlio-gaddi-il-viaggio-di-tono-treviso-viaggio-dantesco-228816846347

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per l’accesso agli spazi museali sono necessari Green pass e mascherina, secondo le normative anti-Covid vigenti.

Per ulteriori informazioni potete inviare una email a info@museicivicitreviso.it o chiamare il numero 0422658968.