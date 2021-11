Sto respirando? La natura dell’essere è il respiro

Workshop Teorico/Pratico: yoga per respirare al meglio.



Inizieremo con una parte teorica seguita dalla pratica e una parte finale di rilassamento.



Verrà rilasciata una piccola dispensa con la pratica fatta così la potrai ripetere a casa se hai piacere?.



?Porta tappetino, mattone, copertina e la borraccia d'acqua.

Se ti manca qualcosa fammi sapere che me ne occupo io?.

Ricorda di essere a digiuno da almeno un'ora prima di praticare.



In prossimità dell'incontro ti manderò la posizione, ma vedrai che è semplice e c'è ampio parcheggio.

Se hai altre domande scrivimi!



?? Posti limitati ??



Info e prenotazioni:



?? 339 1371047