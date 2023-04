Torna Treviso Ostiglia Fest, il primo festival diffuso che vede protagonista una ciclovia. Anzi, “la” ciclovia del Veneto: da venerdì 5 a domenica 7 maggio decine di eventi, dalla mattina alla sera, si snoderanno sulla ciclabile che attraversa le province di Treviso, Padova e Vicenza, lungo il tracciato della vecchia ferrovia che regala agli appassionati delle due ruote, ma anche ai semplici camminatori, un corridoio verde di - attualmente - 70 chilometri che non ha eguali, tra corsi d’acqua, campagne coltivate a mais, asparagi e radicchio, chiese campestri, aree naturalistiche e ville venete.

Anche in questa seconda edizione il TVO Fest vede i comuni attraversati dalla ciclovia e gli operatori del territorio partecipare e proporre eventi per tutte le età e tutti i gusti, in una grande celebrazione di tutte le anime che la Treviso Ostiglia rappresenta come luogo da vivere ogni giorno e come destinazione turistica: natura, benessere, arte, cultura, enogastronomia. Mostre, spettacoli, visite guidate, bike tour, degustazioni, laboratori didattici riempiranno le tre giornate di festival.

Dalle proposte a contatto con la natura, come le visite all’Oasi di Cervara di Quinto di Treviso (6 e 7 maggio) o la passeggiata notturna per conoscere gli animali della notte a Camposampiero con le guide Aigae di Venetonascosto (5 e 6 maggio).

Ma anche le proposte culturali come Vintage in Villa a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (6 e 7 maggio), o la mostra fotografica permanente sull’antica ferrovia Treviso Ostiglia che inaugura proprio il 5 maggio al Casello Barbano ma anche le proposte accolte presso lo spazio Open Dream tra Quinto e Treviso.

Anche i numerosi punti ristoro lungo la ciclabile sono organizzati per accogliere al meglio i partecipanti al festival, proponendo prodotti tipici e a km 0.

Un ricco calendario di appuntamenti, insomma, da vivere in sella, o camminando, ma anche usando i mezzi pubblici o raggiungendo in auto uno dei numerosi snodi della Treviso Ostiglia.

TVO Fest nasce per iniziativa della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Soggetto Gestore della pista ciclabile e dalla rete di Enti coinvolti proprio per promuovere le peculiarità e le potenzialità di questo territorio, favorendo lo sviluppo di una rete che metta assieme istituzioni, associazioni, imprese e appassionati e, come iniziativa, è sostenuta dall’agenzia Venice Promex nell’ambito del progetto Vicini al Territorio anno 2023. Quest’anno il festival è anticipato da un appuntamento istituzionale: un convegno dedicato allo sviluppo della ciclovia, in programma giovedì 4 maggio, al quale parteciperà anche la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti.

Il presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Antonella Argenti, dichiara: “Parte la seconda edizione del Treviso Ostiglia Fest che ha dimostrato nella prima edizione le peculiarità e l’originalità del territorio servito dalla Treviso Ostiglia e gestito dalla nostra Federazione. Una peculiarità tutta camposampierese, essendo l’unico caso in Veneto in cui una ciclabile è interamente gestita da una Federazione.

Treviso Ostiglia Fest è un fiore all’occhiello di cui andiamo molto fieri per la grande attrattività delle proposte e le grandi opportunità di sviluppo economico che il turismo porta al nostro territorio, fenomeno in constante aumento in particolare per quanto riguarda lo slow tourism.

Quest'anno l'edizione è impreziosita dalla presenza del Vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che ringrazio, che parteciperà al convegno sul futuro e sullo sviluppo della Treviso Ostiglia e che già ha dimostrato l'apprezzamento per l'ambizioso progetto in continuo sviluppo”.

Il dettaglio degli eventi in programma, alcuni con prenotazione obbligatoria, è disponibile al sito www.fest-treviso-ostiglia.it.

Il sito ufficiale della ciclabile è www.ciclabile-treviso-ostiglia.it.