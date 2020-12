IL PARADISO DEL TALENTO



Laboratorio di direzione d’orchestra

Dicembre 2020 - Aprile 2021

Docente: maestro Giancarlo Andretta



1.1 Corso A

Saranno oggetto di studio le seguenti opere:

a) “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi

b) “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini

Il corso si svolgerà con l’impiego di due pianoforti e si concentrerà sull’analisi, l’approfondimento e la direzione della partitura, sullo studio dello spartito per pianoforte e canto, sull’elaborazione di osservazioni storico-estetiche, di prassi esecutiva e di conoscenza della vocalità e del “belcanto”, sull’accompagnamento dei recitativi secchi.



1.2 Corso B

Saranno oggetto di studio la tecnica della direzione d’orchestra e l’analisi ed approfondimento della partitura attraverso le Sinfonie di L. van Beethoven. Il corso si svolgerà con l’impiego di due pianoforti.



2. Luogo del corso e date



2.1 Sede del master sarà l’Auditorium della Chiesa della Santa Croce, in Piazza del Quartiere latino, Treviso.



2.2 Sono previsti 9 incontri di due giornate consecutive, con orario dalle 9.00 alle 13.30 (corso A) e dalle 14.00 alle 19.00 (corso B).



Gli appuntamenti individuati sono i seguenti:

29, 30 dicembre 2020

9, 10 gennaio 2021

16, 17 gennaio 2021

20, 21 febbraio 2021

27, 28 febbraio 2021

6, 7 marzo 2021

27, 28 marzo 2021

10, 11 aprile 2021

17, 18 aprile 2021.



Informazioni

Segreteria Il Paradiso del talento

c/o Fondazione Cassamarca

Piazza San Leonardo, 1

31100 – Treviso – Italia

Tel. +390422513107

Email: giuseppe.fontana@fondazionecassamarca.it