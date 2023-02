Sei personali in cerca d’autore a Casa dei Carraresi

Dal 4 al 18 marzo 2023, Casa dei Carraresi ospiterà la mostra “Sei personali in cerca d’autore”, una selezione d’arte contemporanea a cura di Mary Sperti, che si preannuncia come nuovo format della XVI edizione di “Face’ Arts”, manifestazione itinerante che presenta opere provenienti da tutto il mondo per promuovere l’arte contemporanea e i talenti nascosti.

Saranno esposte a Casa dei Carraresi oltre 150 opere degli artisti Andrea Bizzotto, Fabio Frabetti, Dobieslaw Gala, Chiara Serena, Emilio Sgorbati e Betty Vivian.



“Tra gli obiettivi di Face’Arts – ha dichiarato la curatrice Mary Sperti – c’è quello di promuovere artisti selezionati e fornire ai fruitori e collezionisti d’arte, una scelta accurata di opere. Pur essendo una collettiva, Face’ Arts raccoglie espressioni artistiche contemporanee sempre originali, di spessore, in grado di emozionare. L’obiettivo del progetto è unire e valorizzare tutte le forme di arte e cultura sostenendo e promuovendo artisti di qualità, ma anche le città e le sedi che ospitano l’evento”.

La mostra sarà inaugurata sabato 4 marzo alle ore 17.00. Ospite del vernissage sarà il maestro Giorgio Sini, direttore d’orchestra, pianista e compositore.



Orari di apertura:



L’ingresso è gratuito.