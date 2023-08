Treviso Photographic Festival - 6^ Edizione

Dal 5 al 24 settembre la sesta edizione del Treviso Photographic Festival porterà a Treviso grandi nomi della fotografia di strada e di reportage con 150 immagini di 74 artisti italiani e stranieri. Un progetto che in questi anni si è affermato anche a livello internazionale raggiugendo la sua notorietà oltreoceano, aspetto importante per la città di Treviso e la sua visibilità a livello mondiale.

Un’occasione unica per apprezzare il meglio della fotografia contemporanea con autori del calibro di Alessandro Cinque (premiato al World Press Photo 2023 con il progetto Alpaqueros), Selene Magnolia, pluripremiata a livello Internazionale, Azim Khan Ronnie vincitore del Sony World Photography Awards 2023 e Phil Penman che sarà presente al Museo di Santa Caterina (Sala Foffano) con una mostra personale in bianco e nero su New York. Numerose sono le sue pubblicazioni nelle riviste più importanti al mondo come The Guardian, The Independent, The New York Times. Phil Penman ha fotografato importanti personaggi pubblici ed eventi storici. In particolare, il suo reportage dopo l'attaco terroristico dell'11 settembre 2001 al World Trade Center è apparso nel programma Today della NBC, così come su BBC, History Channel e Al Jazeera.

«Il tema di quest’anno è “Life & Soul”», spiega il curatore Fabio Cavessago. «È grazie alla luce se nasce una fotografia ma prima ancora è la vostra anima, la vostra sensibilità che vi suggerisce quel preciso istante in cui luce & anima si sposeranno per sempre».

Le foto saranno esposte nel Museo Santa Caterina, nel Chiostro di San Francesco e en plein air nelle principali piazze della città (Piazza dell’Università, Piazza S. Maria dei Battuti, Piazza San Vito, Piazza Indipendenza, tra vicolo del Duomo e il Battistero e Piazza Borsa) con la volontà di portare la fotografia nelle piazze, un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono e assumono il fulcro della vita urbana, affermando l'identità di un popolo e rafforzandone l'unità.

La rassegna, visitabile dal 5 al 24 settembre, sarà inaugurata sabato 9 settembre alle ore 18 presso il Chiostro di San Francesco, con le performance delle scuole: Dararaqs Dance Project Asd di Mestre e Danzainsieme A.S.D. Treviso. Presente anche la cantante Cristina Bonan. A seguire rinfresco finale.

Così il sindaco di Treviso Mario Conte: «Accogliamo con grande entusiasmo Treviso Photographic Festival, rassegna che non solo porta a Treviso le migliori firme della fotografia contemporanea internazionale ma riesce pure ad emozionare e a trasmettere messaggi importanti. Un lavoro certosino, quello svolto da Lab 77 Aps, che impreziosisce con scatti di altissimo livello i luoghi della cultura e gli scorci più amati e apprezzati della nostra Città».

Maggiori informazioni sugli artisti e i dettagli del festival sono disponibili sul sito www.trevisophotographicfestival.it e su instagram @trevisophotographicfestival