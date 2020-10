"Le piccole Fiere", per fare memoria delle Fiere nell'anno in cui non si fanno

L’associazione Prato in Fiera, con la collaborazione dell’associazione Antiche Fiere di San Luca e il patrocinio del Comune di Treviso organizza tre giorni di iniziative culturali, musicali e gastronomiche al Piccolo Circo, nel centro del Prato della Fiera, che, per l’occasione sarà allestito con un’installazione fotografica delle Fiere di una volta. La volontà è quella di dare continuità alla più antica tradizione della Città di Treviso, le Antiche Fiere di San Luca e lo faremo in collaborazione con i Giostrai, rappresentati da Corrado Carpentieri che, proprio alle 10.30 di domenica 18 ottobre, giorno di san Luca, apice delle antiche Fiere, verrà intervistato su cosa rappresentano per lui e per tutti i Giostrai Fiera, le Fiere, Treviso. L’intervista/dibattito sarà condotto dagli storici Carolina Pupo ed Emilio Lippi, estensori di un corposo volume sugli 800 anni delle Fiere nel Prato. L’incontro sarà introdotto con i saluti del Sindaco Mario Conte e del presidente dell’associazione Prato in Fiera, Dario Brollo.

«Le Fiere, come i trevigiani le chiamano, sono una tradizione che ha permesso, nei secoli, di mantenere il Prato della Fiera ad un uso pubblico -dice Dario Brollo- A chi continua questa tradizione va la nostra riconoscenza e il sostegno nel periodo del Virus, per la riduzione necessaria delle attività. Per questo motivo diamo il nostro piccolo contributo e sostengo a loro con Le Piccole Fiere».

Durante la tre giorni saranno attivi due food truck: la casetta dei folpi di Caorle da Ciccio e la microfriggitoria Paprika.

Il programma è denso e ricco e inizia venerdì 16 alle ore 17.30 con l’esposizione di speciali opere d’arte, i “Teatrini”, da parte dell’artista fiorentina Monica Sarsini e prosegue, alle 18.30, con il concerto “Ballate per Fiera” di Ricky Bizzarro e Massimiliano Bredariol.

Sabato 17 (vedi programma in calce) ci sarà una visita guidata lungo la restera (10.30 - prenotazione obbligatoria), un laboratorio artistico con Arte Migrante, alle 15.00 lo spettacolo di burattini dell’artista Paolo Papparotto, alle 17.00 la presentazione di un giardino d’artista, il Bosco della Ragnaia, realizzato su uno spazio abbandonato e usato come discarica abusiva. Alle 18.30 la band Onde Beat rallegrerà il Prato con la sua simpatia e allegria in un micro concerto per il Prato.

Domenica 18, giorno di San Luca, si aprirà con una visita guidata sul Prato (9.30 - prenotazione obbligatoria), porseguirà con l’intervista/dibattito con i giostrai e si chiuderà con una performance del musicista Ricky Bizzarro con letture e musica (ore 12.00): In meso al Prà dea Fiera. Saremo salutati dalla musica elettronica di Tokyo super Bus, electronic improvisation ensamble.

COVID-19

Saranno seguiti i protocolli Covid-19 in accordo con le indicazioni del Comune di Treviso. La registrazione dei partecipanti è obbligatoria. Consigliata la prenotazione. Tutte le attività si concluderanno entro le ore 21.00. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati. Per le attività è prevista la formula dell’ingresso responsabile, gratuito con possibilità di lasciare un’efferta.

In tempi di Covid-19 le città hanno bisogno di spazi aperti in cui le persone possano incontrarsi, in cui la vita cittadina possa aver luogo, in cui possano avvenire manifestazioni. Treviso ha la fortuna di avere, da più di mille anni, lo spazio adatto: Prato della Fiera, di una bellezza semplice e resistente.

PROGRAMMA

VENERDÌ 16 ottobre

17.00 - 20.00: Food

folpi di Caorle da Ciccio (pizzeria Tiepolo)

frittelle, noodles, panini al vapore e frittini speziati con Paprika food truck, castagne

17.30-18.30: Cultura, arte, storia

Miransù, sogni ed ironia: teatrini, favole, miti.

Incontro con le opere e l’artista Monica Sarsini.

Opere esposte alla Galleria d’arte in via Sant’Ambrogio di Fiera 32 (dal 16 al 18 ottobre)

Inaugurazione dell’installazione “Fiere” al Piccolo Circo

18.30-19.30: Musica

“Ballate per Fiera” – concerto per due chitarre, con Ricky Bizzarro e Massimiliano Bredariol (Radiofiera)

SABATO 17 ottobre

12.00 - 20.00: Food

folpi di Caorle da Ciccio (pizzeria Tiepolo)

frittelle, noodles, panini al vapore e frittini speziati con Paprika food truck

castagne

10.30 - 12.00: Cultura, arte, storia

Lungo le rive del Sile: storia del fiume e della città - visita guidata da Ponte Dante al Prato della Fiera con aperitivo finale al Piccolo Circo; € 7,50 - Prenotazione obbligatoria - tel. 3483326765 – alessandra.iannacci@studiodidatticanordest.it[1]

12.00 - 13.30: Arte Migrante, laboratorio di condivisione artistica

15.00: Arlecchino e la casa stregata, spettacolo di burattini dell’artista Paolo Papparotto. Paolo Papparotto, artista internazionale dell’antica arte dei burattini, porta sul Prato la storia di Arlecchino alle prese con misteri e magie.

17.00: Il Bosco della Ragnaia: da discarica a giardino contemporaneo.

L’esperienza dell’artista Sheppard Craige che trasforma un bosco abbandonato e violato in un giardino esemplare. A San Giovanni d’Asso nelle crete senesi. Presentazione dei due ultimi libri dedicati alla Ragnaia realizzati da Officina di Sisifo con le foto di Dominique Bollinger.

Con il patrocinio di AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

18.30-19.30: Musica

(Mini)Fiere 2020: le Onde Beat in concerto per il Prato della Fiera

DOMENICA 18 ottobre, festa di San Luca

10.30 - 13.30: Food

folpi di Caorle da Ciccio + frittura, birra e vino novello (pizzeria Tiepolo) castagne

9.30 - 10.30: Cultura, arte, storia

Il Prato della Fiera, visita guidata al Prato. € 5,00 - Prenotazione obbligatoria - tel. 3483326765 – alessandra.iannacci@studiodidatticanordest.it[2]

10.00 - inaugurazione esposizione storica a cura dell’associazione Antiche Fiere di San Luca

10.30 - 11.30: Omaggio alle Antiche Fiere di San Luca: intervista a Corrado Carpentieri e altri giostrai. A cura di Prato in Fiera, Carolina Pupo ed Emilio Lippi. In vendita anche il libro Il Prato e la Fiera. Ottocento anni di commerci e divertimento a Treviso, di Carolina Pupo ed Emilio Lippi

12.00: Ricky Bizzarro, In meso al Prá dea Fiera - letture e musica per chiudere le Piccole Fiere

12.30: brindisi di saluto

12.30: Tokyo Super Bus, electronic improvisation ensemble

[1] Le visite guidate si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni anti covid con un gruppo limitato di persone per garantire il distanziamento; si chiede ai partecipanti di munirsi di dispositivi di protezione personale

