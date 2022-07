Treviso Pride 2022

Dopo 3 anni ritorna il pride de? figl? rinnegat? della provincia, l'evento che ha fatto fremere le strade di Treviso. Preparate glitter buoni, vestiti indecorosi e cattive intenzioni.

?????????

? Raduno: 16:30 | Palla di Ferro, Treviso

? Partenza: 17:00

? Arrivo: 18:00 | Piazza S. Maria dei Battuti

??????? ?????

? ?? ????? ???? ?? - ????? ????? ?????

Direttamente dal Messico, in provincia di Foggia, passando per i ring del Cassero di Bologna, arriva il lottatore mascherato della dancefloor, campione mondiale indiscusso dei Pesi Trash.

Con sua consolle vi stringe in una morsa di Trash da cui implorerete di non uscire mai.

? ?????? ? ????? - ????? ????? ?????



Femministe, antifasciste, disfattiste, trasformiste, fanno infuocare tutte le piste.