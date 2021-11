Arriva a Treviso "Qualcosa di nuovo in città", l'evento della designer fiorentina Francesca Migone

Arriva a Treviso per la prima volta “Qualcosa di nuovo in città!” l’esclusivo temporary di creazioni di nicchia, di artigianato di qualità, non esclusivamente commerciale, ideato da Francesca Migone. Dopo aver fatto da protagonista nelle principali località italiane, dal 26 al 28 novembre, l’Atelier d’autunno della designer fiorentina Francesca Migone, mostra mercato di moda e arredamento, esclusivo temporary di creazioni artigianali di qualità, prenderà vita nel cuore di Treviso, nella splendida cornice della dimora storica Domus Dotti V, tra tutti i piaceri della modernità e tutta la bellezza della storia dell’Arte. Con "Qualcosa di nuovo in Città!", nuova formula di eventi e Private Sale, ATELIER porta ogni volta una selezione di brand di alta manifattura, ricercando realtà di nicchia nel mondo del lusso italiano ed internazionale in location poco conosciute e sempre nuove.

La prima edizione di Atelier, il vincente format itinerante con una nuova formula di shopping, si è tenuta nell’ottobre del 2019 a Firenze. Poi sono seguite altre città italiane fino ad arrivare anche Londra. Francesca Migone, ideatrice dell’iniziativa, lavora da anni nel luxury producendo candele profumate personalizzate e profumi per brand italiani e stranieri. Appassionata del bello e dell’arredamento, ha intrapreso un po’ per gioco un po’ per passione ATELIER, una nuova attività parallela al suo core business: la storica azienda di famiglia a Firenze, Industria Ceraria Migone e la linea di candele profumate "Migone 1866". Con ATELIER sfrutta l'esperienza accumulata e i suoi contatti nel mondo del lusso, offrendo così espositori di nicchia, alta qualità e manifattura, non convenzionali, Made in Italy, selezionati personalmente con approfondita ricerca e conoscenza.

L’evento, dal 26 al 28 novembre, sarà distribuito nell’elegante atmosfera dei 4 piani della residenza d'epoca, la più antica Guest House nel cuore del centro storico di Treviso, Domus Dotti V, e mostrerà al pubblico proposte nuove, piccoli imprenditori che scommettono sulle loro audacia e ostinazione, la sempre alta qualità, l'inventività. Niente stand ma solo tavoli per ammirare e acquistare di tutto, abiti, calzature, occhiali, borse, oggetti per la tavola e per la casa, cuscini, candele e tanto altro. Gli espositori presenti provengono da tutta Italia: per citarne alcuni, da Tuttoattaccato, che con le sue radici profondamente legate al territorio veneto mette in risalto la tradizione dei maestri locali per produrre pezzi di arredo e convivialità dal sapore moderno, passando per Roma con Iacobella, che realizza esclusive borse in pelle che sono veri e propri pezzi unici, ideati, cuciti e rifiniti a mano, fino a Milano con I love my Japiur, che ha incorporato con successo le tradizioni italiane e indiane con tecnologia e innovazione, creando gioielli utilizzando colorate pietre preziose e semipreziose, e molti altri. Venerdì 26 novembre, durante l’evento, dalle ore 18 alle ore 20 ci sarà il cocktail d’inaugurazione.

La partecipazione all’evento è solo su invito. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass da esibire all’ingresso e registrarsi al seguente link: ateliermigone.eventbrite.it. Saranno garantite tutte le misure di sicurezza secondo la normativa vigente in materia Covid-19.