II Episodio - In viaggio con Orsola, racconti su Sant'Orsola a Santa Caterina con chitarra concertante



Santa Caterina, Sabato 5 Giugno 2021 alle ore 20,45



Grande il successo del primo appuntamento con l’andata in scena dell’oratorio di Alessandro Scarlatti “Il Martirio di Sant’Orsola” eseguito in prima assoluta sabato scorso da "Oficina Musicum" guidata dal Maestro Riccardo Favero che è riuscito, con una raffinatissima esecuzione, ad esaltare e mettere in luce lo straordinario talento drammaturgico del compositore puntando sull’eleganza contrappuntista mai serrata che, tra fede e poesia ha incantato il pubblico di Santa Caterina.



Il secondo originalissimo appuntamento, sabato prossimo 5 Giugno, Sant’Orsola sarà raccontata dall’eclettico Luca Scarlini scrittore, drammaturgo per teatri e musica, narratore, performance artist e storyteller. Voce storica di Radio 3, ha condotto il programma Museo Nazionale e ha curato mostre per Museo Ferragamo, Museo MAN, Biblioteca Braidense, Biblioteca Nazionale di Firenze. Tra i suoi libri recenti, spesso dedicati a storie e vicende dell'arte e alla cultura pop: Il Caravaggio rubato (Sellerio), Memorie di un'opera d'arte (Skira), Ziggy Stardust. La vera natura dei sogni (ADD), Teatri d'amore (Nottetempo), L'ultima regina di Firenze (Bompiani), L'uccello del Paradiso (Fandango).



Ad affiancare Luca Scarlini il raffinatissimo chitarrista Alberto Mesirca, diplomato al Biennio Esecutivo Specialistico presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto con 110, lode e menzione speciale d'onore, sotto la guida del M° Gianfranco Volpato. Ha compiuto il Konzert-Examen presso la Musikakademie di Kassel, con Wolfgang Lendle, con menzione d'onore. Ha vinto la “Chitarra d'oro” durante il Convegno Internazionale di Alessandria “Pittaluga” (membro della WFIMC) nel 2007 per "Miglior disco dell'anno" (“Ikonostas”, M.A.P.), nel 2009 come “Giovane Promessa dell'anno” e nel 2013 per "Miglior disco dell'anno" (“British Guitar Music”, Paladino Music OG). È stato nominato “Young Artist of the Year” presso il festival di Aalborg, in Danimarca, e “Rising Star” presso il festival Gitarre Wien, di Vienna. Molti i compositori contemporanei che hanno scritto opere a lui dedicate.



Tutti gli appuntamenti rientrano nella stagione promossa dal Comune di Treviso “Estate Incantata 2021” ed è sostenuta dalla Regione del Veneto.



L’ingresso sarà libero ma è consigliata la prenotazione al numero 333.3349990 Email info@lastravaganza.org.